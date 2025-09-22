El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York. EP

Sánchez se ofrece a los estudiantes de Columbia como contraejemplo de Trump

El presidente del Gobierno carga en la universidad neoyorkina contra el «doble rasero» hacia Gaza, defiende la inmigración como motor de crecimiento económico y apela a la libertad de expresión y credo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:55

Pedro Sánchez defiende que, con su liderazgo, España se ha convertido en un «faro» para muchos progresistas que, en todo el mundo, ven con angustia ... el avance de la ultraderecha y con ese mismo enfoque se sentó este lunes antes medio millar de estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, para hablar de las recetas «progresistas» frente a los desafíos globales y para lanzar el mensaje de que no todo está perdido y para presentarse como ejemplo de líder alternativo a Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  5. 5 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  9. 9 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  10. 10 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez se ofrece a los estudiantes de Columbia como contraejemplo de Trump

Sánchez se ofrece a los estudiantes de Columbia como contraejemplo de Trump