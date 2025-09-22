El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula von der Leyen durante una visita en 2022 a Jerusalén. EFE

La Unión Europea acude a la Asamblea General de la ONU dividida sobre las sanciones a Israel

Los líderes comunitarios exigirán mayor presión sobre Tel Aviv, mientras la aplicación de castigos sigue en el aire

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:30

Europa sigue dividida sobre la presión a Israel. A pesar del reciente anuncio del reconocimiento de Palestina por parte de diferentes Estados miembros –entre ellos ... Francia y Portugal–, la UE llega a la Asamblea General de la ONU sin la mayoría necesaria para la suspensión parcial del comercio con Tel Aviv y la aplicación de sanciones a dos ministros ultras del gabinete de Benjamín Netanyahu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  5. 5 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  9. 9 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  10. 10 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Unión Europea acude a la Asamblea General de la ONU dividida sobre las sanciones a Israel

La Unión Europea acude a la Asamblea General de la ONU dividida sobre las sanciones a Israel