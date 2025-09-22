El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El secretario general de la ONU, António Guterres, interviene en Nueva York. EFE

Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino porque «ha llegado la hora de la paz»

En una Asamblea General histórica el secretario general de la ONU dice que la decisión impedirá que se expandan los extremismos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:35

Con la urgencia de un país menguante, que se enfrenta a lo que un comité independiente de la ONU llama «genocidio en marcha», los líderes ... del mundo se reunieron este lunes para dar forma legal a ese Estado antes de que desaparezca y preservar así «el único camino posible a una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos», dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en la Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados.

