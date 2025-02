Los partidos toman aire para un curso político de alto voltaje

ERC reclama al Gobierno abrir un debate sobre el modelo de Estado

Esquerra no baja el pistón y continúa con su particular ofensiva contra la Corona tras la crisis abierta por la marcha de Juan Carlos I de España. La formación republicana presionó ayer al Gobierno para abrir un debate sobre el modelo del Estado porque, en su opinión, «la Jefatura del Estado ha contaminado a los demás poderes». «Está absolutamente corrupta y cuestionada», señaló el coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès. El vicepresidente de la Generalitat participó junto a la líder del BNG, Ana Pontón, a la de la izquierda andalucista, Teresa Rodríguez, y a Neus Truyol Caimari, concejal de Mes per Mallorca, en un debate sobre monarquía y el delito de injurias. Precisamente, esta semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó denuncias por un posible delito de injurias a la Corona contra los tres primeros al considerar que no existía reproche penal.

Aragonès defendió que el Ejecutivo debe garantizar «máxima transparencia» y revelar el paradero del emérito. «En ningún caso –dijo– se puede mirar hacia otro lado». E insistió en que «si ahora hay republicanos asintomáticos en el Gobierno se debe notar».