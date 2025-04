El PNV avisa al «Estado jacobino» de que «no permitirá una Euskadi subordinada» a Madrid

Era el primer Aberri Eguna para Aitor Esteban, elegido hace tres semanas presidente del EBB, pero también para el lehendakari Imanol Pradales, en el cargo ... desde hace diez meses. Y eso se ha notado en los discursos de ambos, especialmente en el del jefe del Ejecutivo de Vitoria, que, lejos de limitarse a poner en valor su gestión, ha desgranado un discurso extenso y muy político, en el que ha advertido al «Estado jacobino y centralista» de que «somos una nación» y «no vamos a permitir que impidan el avance del autogobierno vasco». «¡No vamos a permitir una Euskadi subordinada! ¡Nos tendrán enfrente y de frente!», ha avisado Pradales entre los aplausos de la militancia, muy crítico con las «tentaciones centralizadoras» de Madrid y sus intentos de imponer «intereses profundos sin asumir ni reconocer nuestra realidad nacional». «Piensan que el Estado se reduce a su capital e intentan drenar lo que ellos denominan 'periferias' o 'provincias'. Es la típica concepción de un Estado jacobino y centralista, con una capital que absorbe todo y pretende subordinarnos a sus mandatos. ¡Pues no!», ha clamado Pradales, que ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez no sólo más velocidad para cumplir el Estatuto sino también «bilateralidad efectiva» para impedir la «erosión» del autogobierno.

En paralelo, Esteban ha lanzado el mensaje pragmático y posibilista que se esperaba del PNV en un Día de la Patria Vasca marcado por la pelea con EH Bildu por la hegemonía nacionalista, a dos años de las elecciones municipales y forales de 2027. El nuevo presidente jeltzale ha recordado que «un país se hace poco a poco» y ha repasado uno a uno los logros del PNV en el último año, sobre todo los acuerdos políticos arrancados al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de transferencias y cambios legislativos como el que permite agilizar los procesos judiciales en casos de okupación o la oficialidad de la selección vasca de pelota. «¿Quién lo ha logrado? El PNV», se ha jactado Esteban, que, frente a los de Arnaldo Otegi, ha reivindicado la «ambición nacional día a día, año a año desde hace más de 40, desde hace 130, caminando hacia delante y sin poner palos en las ruedas». «Facta, non verba», ha dicho, en latín, para apelar a la importancia de los hechos frente a las palabras y animando al publico a corear «el PNV» para subrayar la efectividad de la sigla en la competencia con la izquierda abertzale como partido 'conseguidor' y defensor de los intereses de Euskadi. Pradales también ha sido muy crítico con EH Bildu y con los que van de «antifas» pero siguen en las mismas posiciones de siempre. «No quiero entrar a valorar quienes son sus aliados internacionales ni tampoco sus dudas y reservas para condenar la invasión rusa frente a Ucrania. Me preocupa más la tentación de apostar por la polarización en nuestra sociedad por puro interés partidista», ha cargado Pradales, que ha reprochado a Bildu su «cultura política, más acostumbrada a dividir que a unir».

Bajo una lluvia intermitente que no ha impedido que las bases jeltzales abarrotasen la Plaza Nueva de Bilbao, la jornada ha dejado patente la vocación de Esteban de encarnar a un PNV integrador, que acoge en su seno a vascos de distintas procedencias, pero con «una única patria, Euskadi». «El presidente del actual EBB se apellida Esteban Bravo. No sé quién será él o la siguiente. Si se apellidará Agirregomezkorta, Martínez o García; o puede que Hassan, Diop o Iriarte; o quizá Dupont, Popescu o Barinagarrementeria. De lo que no tengo absolutamente ninguna duda es de que su única patria será Euskadi», ha enfatizado el líder del EBB, que ha centrado su discurso en la capacidad del «pueblo vasco» para mantenerse «en momentos arriesgados y peores que el actual» y conservar «nuestra lengua y nuestra identidad nacional». «Hay que celebrar que estamos vivos, que tenemos futuro y que estamos listos para aferrarnos a nuestra identidad con orgullo», ha subrayado.

También, en línea con la voluntad expresada desde que fue elegido presidente del partido de otorgar un papel preeminente a las mujeres, Esteban ha agradecido la contribución femenina a la lucha «por la igualdad, el nacionalismo y el euskera», una aportación que ha personificado en las figuras de Teresa Azkue, Julene Urzelai y Sorne Unzueta. A quien no ha mencionado es a su predecesor en el cargo, Andoni Ortuzar, presente este mediodía en la celebración jeltzale. Sí lo ha hecho Pradales, que le ha reconocido como «gran jefe de la tribu jeltzale estos últimos doce años» y ha elogiado que haya «llevado firme el timón del gasero vasco» y haya «acertado en el rumbo». Antes, había contado la anécdota de cómo conoció a Esteban, en un viaje institucional a Nueva Escocia, donde habita la tribu india Mi'kmaq, en la que es común el apellido 'Basque' por la herencia de los balleneros vascos en Terranova. «Todo esto me lo contó hace 15 años en Nueva Escocia nuestro experto en la materia, Aitor Esteban».