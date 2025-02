Podemos, IU, Ciudadanos y Foro tienden puentes para llegar a acuerdos con el Principado

Si Adrián Barbón inició el martes el debate de orientación política con una llamada al acuerdo, primero presupuestario y luego sobre los fondos europeos, sentando así la base de la «reconstrucción» de la región, la segunda sesión sirvió ayer para conocer un poco ... más las posiciones de los diferentes grupos en el tablero político regional. PSOE y PP escenificaron su alejamiento, mientras Podemos, IU, Foro y Ciudadanos tienden puentes al Ejecutivo de cara al entendimiento. Un acuerdo al que Vox no piensa sumarse.

La carrera por la aprobación de las cuentas de 2021 ya ha comenzado y la próxima semana está previsto que se inicien las conversaciones entre los grupos. A la vista de las posiciones mantenidas ayer en el debate, con el PP ofreciendo pactos a dos con el Gobierno, Vox definiéndose como la única oposición y el resto de fuerzas mostrando su disposición a pactar, el presidente del Principado lanzó un mensaje de optimismo de cara a que el 1 de enero Asturias cuente con unos nuevos presupuestos. «Veo que hay una voluntad muy mayoritaria de que esto no va de desgastar al Gobierno y sí de que haya presupuesto en 2021».

Fue el PP, a través de su portavoz y presidenta, Teresa Mallada, la que inició la segunda sesión del debate, con una dura crítica a la «gestión» que el Gobierno regional ha hecho de la situación asturiana desde que comenzara la pandemia. No obvió Mallada el asunto de los acuerdos y recordó que su partido ofreció su apoyo al Gobierno para sacar adelante la difícil situación actual. «Le propuse la necesidad de que los dos grandes partidos llegasen a un pacto de concertación política. ¿Qué es lo que quiere, una foto?», señaló Mallada, quien marcó un claro perfil de oposición.

Barbón pospone la reforma del estatuto por la pandemia, pero compromete abordarla esta legislatura

El presidente del Principado defendió que su primer objetivo ha sido hacer frente a la situación sanitaria y retó a la portavoz de los populares a explicar qué medidas hubiera adoptado en caso de ser ella la presidenta. Adrián Barbón incidió además en la necesidad de que los acuerdos que se adopten cuenten con una base amplia. «Esta es la Cámara más plural de la historia. No vale decir o pacta solo conmigo o no hay pacto».

Las críticas al Gobierno llegaron desde múltiples grupos del Parlamento. Ciudadanos, a través de su portavoz, Susana Fernández, cargó contra lo que entiende como fallos en la gestión sanitaria, reclamó el refuerzo de las plantillas y señaló que los buenos datos del verano «no fueron producto de su gestión». Entre las críticas hubo espacio también para tender puentes. Susana Fernández señaló que si lo que quiere el Gobierno es gestionar la situación «con seriedad, nos encontrarán a su lado. En el debate presupuestario y más allá. Este no es el momento de buscar culpables sino soluciones».

Tono conciliador

El tono desde las filas de Podemos también fue conciliador. Su secretario general y diputado, solo ayer en la bancada de la formación morada, ofreció al Ejecutivo llegar a acuerdos de fondo, más allá del presupuesto de este año, para buscar una salida social a la crisis y blindar derechos sociales. «Hay que ser valiente, nuestra fuerza política está preparada para alcanzar acuerdos para reconstruir una Asturias arrasada por las reconversiones y atenazada por la crisis social, demográfica y económica, que era previa a la pandemia», señaló Daniel Ripa, quien ofreció una negociación «sin líneas rojas». El ayer portavoz de Podemos reclamó además abrir la reforma del estatuto para incluir el «blindaje de derechos» y la oficialidad del asturiano.

Adrián Barbón agradeció que Podemos «haya caído del caballo» y que se abra a negociar sin líneas rojas. «Cuando le conocí, tenía el lapicero gastado de ponérmelas». Eso sí, el presidente del Principado señaló que la reforma del estatuto no es ahora «una prioridad», aunque su formación la mantiene como compromiso de legislatura. «Hay que reformar el estatuto, pero en plena segunda ola no parece el momento más adecuado».

También IU incidió en la necesidad de abrir el melón del estatuto para ampliar derechos sociales y declarar la oficialidad. El discurso de su portavoz, Ángela Vallina, puso el acento en la necesidad de proteger la industria, un guante recogido por el presidente del Principado, que aceptó la propuesta de su socio de investidura de poner en marcha la Mesa por la Industria. «Necesitamos más vehemencia en la defensa de nuestros sectores productivos tradicionales», afirmó Vallina, quien señaló algunas prioridades de su partido, que pasan por el «blindaje del sistema de protección social, con salud, educación y servicios sociales como sus componentes fundamentales», y mostró su disposición a dialogar con el Gobierno para alcanzar acuerdos. «Creemos en la política con mayúsculas».

Foro también se mostró dispuesto a llegar a pactos con el Gobierno. «Sepamos aprovechar las oportunidades para ganar el futuro. Si podemos ser de ayuda en esa tarea, no lo dude, ahí vamos a estar». No obstante, antes hizo un duro alegato contra la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo regional, así como de otros problemas que ya estaban presentes antes de la pandemia. Su portavoz, Adrián Pumares, señaló que el Principado «ha aprovechado la crisis del coronavirus como excusa para no hacer frente a ninguno de los graves problemas que afronta Asturias». Pumares acusó a los socialistas de ser «unos auténticos expertos en marketing» que no «tienen soluciones ni planes» y que están gestionando la crisis sanitaria con «confusas medidas».

El presidente del Principado agradeció a la formación de centro derecha su disposición al acuerdo y defendió su gestión de la crisis sanitaria, así como del resto de asuntos que él mismo se fijó como retos al inicio de la legislatura.

Por su parte, Vox, a través de su portavoz y presidente en Asturias, Ignacio Blanco, se presentó como la única oposición real en el Parlamento asturiano y acusó al resto de partidos de renunciar a ejercer su papel por haberse ofrecido a negociar con el presidente del Principado, al que señaló como le ganador del título de «peor gestor de la pandemia. Mantiene un discurso triunfalista en mitad de la catástrofe». Blanco reclamó además una reunión con Barbón, después de verse excluido de la negociación presupuestaria, un encuentro que se producirá esta misma mañana.

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, fue la encargada de cerrar el debate con un llamamiento al acuerdo. «Necesitamos la mejor política en vez del reproche y el nulo reconocimiento». Carcedo cargó además durante su discurso contra PP y Vox.