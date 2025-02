Sin posado en Marivent

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 7 de agosto 2020 | Actualizado 08/08/2020 09:31h. Comenta Compartir

No habrá posado en Marivent, al menos, no como en los últimos veranos. Los Reyes, en compañía de sus hijas, llegarán este fin de semana a Palma de Mallorca y a partir del lunes comenzarán una intensa agenda de actividades. No habrá mucho tiempo para el ocio. Dedicarán estos diez días a reunirse con sectores empresariales, sociales y turísticos y a visitar algunos de los principales enclaves de interés. También habrá desplazamiento entre islas. Menorca será la primera parada.

Según ha informado fuentes de la Zarzuela, Felipe VI recibirá el lunes en audiencia a las autoridades de Baleares en el Palacio de la Almudaina. Como es habitual, la ronda incluirá a la presidenta de Baleares, Francina Armengol; al presidente del Parlamento insular, Vicenç Thomas i Mulet; al alcalde de Palma, José Francisco Hila Vargas y a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Caldera i Crespí. Por la tarde, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, los Reyes se desplazarán a Petra para visitar la casa natal y el museo de Fray Junípero Serra.

El martes, los cuatro acudirán al barrio de San Roca, en Palma, para conocer de primera mano el proyecto socio educativo Naüm. Un día después, el monarca mantendrá el tradicional despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent. Será la primera aparición juntos desde que se anunciara la salida de España de Juan Carlos I por la controversia generada por su presunta fortuna amasada en Suiza y en paraísos fiscales.

El jueves, don Felipe y doña Letizia se desplazarán a Menorca para visitar la planta de producción de Coinga, en la localidad de Alaior, y mantener una reunión con representantes de la denominación de origen de queso de Mahón. Completarán su estancia con una visita a la Naveta des Tudons, en Ciutadella. Aunque aún no hay confirmación oficial, los Reyes también irán a Ibiza.