El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El exministro José Luis Ábalos sale de los juzgados. Efe

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

Los populares exigen a Ferraz pruebas materiales de que no existe una caja B en el partido

A. Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:16

Comenta

El PP ya da por probado que existen sobresueldos en negro para los altos dirigentes del PSOE, una acusación que durante años ha sobrevolado sobre ... el propio partido que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  3. 3 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón
  4. 4 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  7. 7 Un joven sin carné de conducir choca contra la fuente de la plaza de Castilla
  8. 8

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  9. 9 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor chuletón en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE