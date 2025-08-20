El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alicia García, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Senado. Efe

El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios

La Cámara alta habilitará el mes de agosto para que los tres ministros puedan rendir cuentas la próxima semana

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:28

El PP pasa al ataque y forzará la comparecencia en el Senado la próxima semana de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ... Sara Aagesen, y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que rindan cuentas por la gestión de los incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas este verano. Los populares, con mayoría en la Cámara alta, habilitarán lo que queda de agosto para que los tres ministros de Pedro Sánchez puedan rendir cuentas. «Es un presidente ausente, que ha llergado mal, tarde y a rastras, que está más preocupado por sus problemas judiciales y que salió del búnker de la Moncloa sólo para meterse en el de la Mareta», denunció la portavoz en el Senado, Alicia García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  7. 7 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  8. 8 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria
  9. 9 El Musel lanza una advertencia: bañarse en el Puerto Deportivo de Gijón puede suponer una multa de 300 euros
  10. 10 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios

El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios