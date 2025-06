El PP y los socios de Sánchez se mueven para forzar su comparecencia por el 'caso Leire'

El silencio de Ferraz y del Gobierno por las actividades clandestinas de Leire Díez contra jueces, fiscales y mandos de la UCO puede poner en ... un aprieto a Pedro Sánchez. El PP registró el sábado una petición para que el jefe del Ejecutivo comparezca en el Congreso por la operación de guerra sucia de la supuesta fontanera del PSOE, que saldría adelante con el apoyo de ERC y Junts, según ha confirmado fuentes de ambos partidos a este periódico. Un paso al que también valora sumarse Podemos, después de una semana insistiendo en que Sánchez debe dar explicaciones.

Pese a la presión de los populares, la Mesa del Congreso no calificó la solicitud este martes después de que la presidenta Francina Armengol se negase a incluirlo en el orden del día de la reunión telemática que han mantenido -la conocida como 'ronda de Mesa'-. Una «maniobra dilatoria», a ojos del primer partido de la oposición, para conseguir que finalice el periodo de sesiones ordinario sin que el presidente del Gobierno tenga que someterse al escrutinio de los grupos. Una vez que la propuesta es calificada por la Mesa debe de someterse a debate en la Junta de Portavoces. Si no se califica hasta la próxima semana, no será hasta una semana más tarde cuando llegue a la Junta, es decir el 17 de junio.

Podemos, reacio a priori a apoyar la petición de comparecencia del PP, considera que el presidente «no puede mantener el silencio ni un minuto más». «Cada día que pasa sin que explique los audios es un día perdido para la democracia», afirmó su líder, Ione Belarra, en rueda de prensa en el Congreso.

La secretaria general de los morados, que desde hace meses han asumido un rol de «oposición frontal al Gobierno de la guerra», advierte a los socialistas que «es una mala decisión hacer elegir a las fuerzas de izquierdas apoyar una petición del PP o presentar la suya propia«. »Debe comparecer motu proprio», ha zanjado. En Podemos «no hace ilusión» sumarse a la iniciativa del PP, pero lo harán porque, consideran fuentes del grupo parlamentario, «no se puede escaquear».

«Este caso apesta a cloacas del Estado, lo que pasa es que no sabemos quién apunta a quién. ¿Por qué el PSOE no ha limpiado las cloacas del estado en todo este tiempo? ? Por qué eligió a perfiles tan controvertidos como Marlaska y a Robles para dos ministerios tan relacionados con las cloacas?», ha espetado Belarra.

Sumar, por su parte, ha abandonado el perfil bajo que mantuvo en un primer momento con la revelación de los audios de la militante socialista, sin embargo, han pasado a la ofensiva, aprovechando esta coyuntura para urgir a su socio de Gobierno a apoyar la proposición de ley que registraron hace un año para poner en marcha una oficina anticorrupción, una iniciativa que permanece desde entonces en un cajón.

«Los hechos son graves. Hago una apuesta muy firme a todas las organizaciones políticas, especialmente al PP y PSOE, impulsar la regeneración política, poner en marcha la oficina anticorrupción, limitar los aforamientos... El debate no va de lo que quiera el PP sino de aportar medidas para la regeneración, no del y tú más», ha señalado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una entrevsita en RNE.

Sumar, sin embargo, no ha exigido públicamente explicaciones a Sánchez y enmarca la petición de comparecencia de los populares y la denuncia de estos contra Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolset por corrupción, cohecho y organización criminal, en una «estrategia del ruido».