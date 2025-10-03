El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»

Los vídeos aportados a la causa recogen las primeras palabras de la consellera al presidente de la Generalitat

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:39

Hubo polémica con la llegada de Carlos Mazón al centro de Emergencias el pasado 29 de Octubre. Primero se apuntó -por él mismo- que llegó ... sobre las 19 horas para unos días más tarde asegurar que lo hizo a las 20.28 horas. Un hecho corroborado, además, por las imágenes de la entrada a las instalaciones. Apenas dos minutos más tarde, atiende a las explicaciones de la propia consellera de Emergencias, Salomé Pradas. «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión», traslada ante cierta estupefacción por parte de los presentes.

