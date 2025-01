Los presos del 'procés' salen de la cárcel y participan ya en campaña

Golpe de efecto del independentismo en el primer día de campaña. Tras la concesión por parte de la Generalitat del tercer grado penitenciario, ocho de los nueve presos del 'procés' (todos menos Carme Forcadell) salieron hoy de la cárcel y se convirtieron en los protagonistas ... de los actos electorales de sus partidos. Jordi Turull y Josep Rull intervinieron en un mitin de Junts en Reus (Tarragona) y Oriol Junqueras en uno de Esquerra en Badalona.

La campaña está marcada por la pandemia y las propuestas para salir de la crisis, pero con el concurso de los presos, el independentismo juega la carta emotiva, en la que se siente más cómodo, pone sobre la mesa la reivindicación de la amnistía, cuando el Gobierno deberá decidir en los próximos meses sobre los indultos, y sitúa el relato de la campaña donde mejor se defiende: en el ataque a España, el agravio, el victimismo y la denuncia de que existe una «operación de Estado» para perjudicarle.

«Llamo a todos los que sufren represión y están en el exilio para que sepan que nosotros seremos los que más trabajaremos para su vuelta y el fin de la represión», afirmó Junqueras a las puertas del penal de Lledoners, en Barcelona. El líder de ERC intervino en un mitin en Badalona por primera vez desde su entrada en prisión hace tres años.

Todos los presos llamaron a la movilización. Jordi Sànchez emplazó, por su parte, a votar masivamente el 14 de febrero y no dejarse vencer «por el miedo y el covid, y a desafiar a los que quieren» que los ciudadanos se queden en casa. «Hay una cosa que no cambia nunca, nuestra determinación. No nos rendiremos, es la dignidad de un pueblo que ha votado y quiere ser libre», aseguró Rull. «(El rapero) Pablo Hasel a punto de entrar en la cárcel y hay 3.000 personas represaliadas. Tenemos que empezar a asumir que esto se tiene que acabar», reclamó Raül Romeva. «El fin de la represión nunca vendrá de renuncias, ni de arrepentimientos ni de reformas parciales del código penal ni mucho menos de indultos», afirmó Jordi Cuixart en un acto de Ómnium Cultural. «Sí, lo volveremos a hacer. Volveremos a ejercer todos los derechos vulnerados», remató.

El secesionismo más radical lleva meses pidiendo al Govern que abra las cárceles y libere a los presos de manera unilateral, sin tener en cuenta que cumplen una condena. Esa posibilidad esta descartada, pero por la vía del tercer grado, el Govern ha conseguido que los presos puedan salir durante el día del penal y los fines de semana puedan pasarlo en casa, lo que permite su participación en la campaña.

La Fiscalía ya ha abierto la puerta a recurrir el tercer grado, por lo que si se les revocara de nuevo la semilibertad y en medio de la campaña, sería otro acicate para la movilización independentista.