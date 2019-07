PSOE y Podemos apelan al entendimiento y a dejar atrás los «bloqueos» de la pasada legislatura Ambas formaciones coincidieron en la Fiesta de la Oficialidá y fijaron como fecha clave para pactar la investidura de Barbón su reunión de la semana próxima ÓSCAR PANDIELLO Sábado, 6 julio 2019, 14:14

Todo queda abierto, al menos, hasta la reunión de la próxima semana. Esta es la versión que defendieron esta mañana tanto PSOE como Podemos de cara al debate de investidura que tendrá lugar la próxima semana. Eso sí, aunque todas las opciones sigan abiertas la posición de ambos partidos es la del «entendimiento y el diálogo» en contraposición al bloqueo que se vivió la pasada legislatura entre ambos partidos. La intención de ambas formaciones progresistas, al menos sobre el papel, es la de ponerse manos a la obra para encontrar puntos comunes y cerrar un pacto para que Adrián Barbón sea el próximo presidente de Asturias.

«Hay que hablar de ideas. Con Podemos nos sentaremos para ver si hay coincidencias de cara a la legislatura. Más allá de eso, esa invitación al diálogo no se acaba aquí, ya que la legislatura son cuatro años. No puede ser una legislatura de bloqueo, no puede ser una mala copia de la anterior», afirmó el líder de la FSA en su visita a la Fiesta de la Oficialidá de Bimenes. El diputado socialista, además, puso como ejemplo su trayectoria al frente del Ayuntamiento de Laviana, donde se llegaron a pactos por unanimidad como en el caso del Plan General de Ordenación.

También mostró predisposición al entendimiento la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, quien tendió la mano a los socialistas para encontrar puntos en común. La reunión entre ambas formaciones, aún sin concretar, se prevé larga y con muchos asuntos por concretar y definir. «Hemos recibido la carta de la FSA y vamos a estudiar los puntos. Puede haber algún tipo de coincidencia, pero creemos que nuestras propuestas inciden mucho más en las necesidades que tiene Asturias. En la reunión no habrá límite de tiempo: si tenemos que estar sentados doce horas seguidas no hay ningún problema. El caso es conseguir el objeto fundamental, que es rescatar esta Asturies», argumentó en su visita a Bimenes.