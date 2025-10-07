El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sánchez a su llegada el lunes al funeral del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. E. P.

PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso en la que Sánchez comparecerá para explicar la «reconstrucción»

La intención de los dos partidos del Gobierno es dar primero voz a las víctimas y después a los responsables políticos de la gestión como el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:24

El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo que permitirá desbloquear la comisión sobre la dana que se cobró la vida de 228 personas y ... que contará con dos fases de trabajo, una de investigación y otra de reconstrucción. La intención de los dos partidos del Gobierno es llamar primero a las víctimas de las lluvias torrenciales y después a los responsables políticos de la gestión de la tragedia como el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y varios de sus consejeros. También está previsto que lo haga el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a fin de explicar las ayudas que el Ejecutivo está dando para la recuperación.

