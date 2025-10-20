El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El líder de JxCat, Carles Puigdemont (i), en la permanente del partido en Waterloo (Bélgica) en septiembre. EFE

Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana

Los posconvergentes buscan la cohesión interna antes de decidir sobre si rompen o no con Pedro Sánchez en las próximas semanas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamó el domingo a los mandos de su partido y a las bases a cerrar filas ante el ... auge de la extrema derecha nacionalista, representada por Aliança Catalana. Hace tiempo que hay sectores en la formación juntera que le piden que confronte a Sílvia Orriols, a la que sigue sin citar, pero esta vez se refirió a la extrema derecha independentista en términos de opción «cortoplacista» más propia de algunas «modas» pasajeras.

