Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamó el domingo a los mandos de su partido y a las bases a cerrar filas ante el ... auge de la extrema derecha nacionalista, representada por Aliança Catalana. Hace tiempo que hay sectores en la formación juntera que le piden que confronte a Sílvia Orriols, a la que sigue sin citar, pero esta vez se refirió a la extrema derecha independentista en términos de opción «cortoplacista» más propia de algunas «modas» pasajeras.

«Los péndulos van y vienen y en los últimos años, con las nuevas tecnologías, hay una tentación a sucumbir a estas modas», afirmó en una conferencia organizada por la fundación de Junts, en la que intervino de manera telemática. «Debemos ser reconocibles cuando el péndulo esté a un lado o al otro, resistir al paso del tiempo», insistió. «No hay que buscar el aplauso de todos», recalcó. «Esta mirada de Estado, esta mirada larga, esta mirada de construcción de la nación, que no acaba nunca y que es permanente. Esta es la vocación de Junts», remató.

En Junts hay más que una marejada interna ante el auge de la extrema derecha secesionista. Especialmente en el ámbito municipal, que es en principio la próxima cita electoral, en 2027. Los alcaldes del centro derecha nacionalista llevan semanas presionando a la cúpula del partido para que reaccione ante la subida de Aliança Catalana, que amenaza, según las encuestas, con convertirse en la fuerza de referencia en Cataluña del soberanismo, por delante de Junts y ERC.

Hay miedo en las filas posconvergentes al sorpaso de la formación de Sílvia Orriols. No solo a que le 'robe' votos. También a nivel municipal existe el temor de que mandos intermedios del partido y concejales de pequeños pueblos y ciudades medianas abandonen las filas junteras y se incorporen a la opción que a día de hoy está más en boga. «La tentación de sucumbir a las modas», dijo Puigdemont

Giro estratégico

Semanas atrás, alcaldes de Junts forzaron una reunión con el secretario general de la formación para pedirle un giro estratégico. Puigdemont recibirá este lunes en Waterloo a otro grupo de alcaldes y podrá comprobar de manera directa si el movimiento de los mandos locales es una revuelta interna, un conato de motín o un mero toque de atención para mover el tablero de cara a las municipales de 2027.

Puigdemont, en el acto organizado por la fundación del partido, buscó la cohesión interna. La formación independentista se prepara para tomar una decisión sobre el futuro de la legislatura española en las próximas semanas, antes de que acabe otoño, según han asegurado. Tanto el líder posconvergente, como su número 2, Jordi Turull, evitaron ayer las advertencias directas al Gobierno y a los socialistas, más allá de las críticas, ya recurrentes en Junts, al Govern de Salvador Illa.

En parte, esto es lo que le piden a Puigdemont los alcaldes molestos con la estrategia de la cúpula: que no esté todo el día pendiente de sus siete escaños en el Congreso y de los equilibrios de poder a nivel nacional y que baje al barro, al de la política local, donde Aliança Catalana les está comiendo la tostada. Dicho de otra manera, que la dirección juntera empiece a poner sobre la mesa propuestas concretas sobre inmigración, seguridad, vivienda o ayudas sociales.

Junts, en cualquier caso, ha elevado estos últimos días la presión sobre Pedro Sánchez. Entre tanto escándalo de corrupción, con las comparecencias de Ábalos y Koldo ante el Tribunal Supremo, casi pasaron desapercibidas las últimas advertencias de los junteros.

El vicepresidente del partido, Toni Castellà, en una entrevista en RTVE, abrió el miércoles por primera vez las puertas a apoyar una moción de censura «instrumental» contra el Gobierno de Sánchez. Eso sí, recalcando que sin Feijóo como candidato a la presidencia, y con el compromiso explícito de convocar elecciones de forma inmediata. Castellà afirmó además que si Junts, en las próximas semanas, decide retirar el apoyo al Gobierno, Pedro Sánchez debería convocar elecciones.

Reunión con Zapatero

Castellà lanzaba la piedra dos días después de una nueva reunión de Zapatero con Puigdemont, en Bruselas, y en un momento en que el PP sufre el empuje de Vox en las encuestas y Sánchez resiste. Pero si el aviso de Castellà pasó algo inadvertido es porque Junts ya lleva más de un año amenazando con la ruptura al Gobierno y, al no consumar, corre el riesgo de resultar reiterativo. Puigdemont, haciendo un repaso a su trayectoria, no acostumbra a ir de farol. Amenazó con un referéndum y lo hizo. Amenazó con romper con ERC en el Govern y salió del Ejecutivo de Aragonès.

Junts volvió a trasladar a Zapatero que las cosas no va bien. Así no podemos continuar, espetó a los socialistas la formación nacionalista la semana pasada en el debate de política general en el Parlament. Los de Puigdemont insisten en que no ven avances en la amnistía y en la oficialidad del catalán en la UE. La delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat ha quedado paralizada y la financiación singular, para Junts, es un nuevo 'café para todos'.

Los socialistas piden tiempo a los junteros para que se acaben de resolver la amnistía, a la espera de las resoluciones del Constitucional y del Tribunal de Justicia de la UE, y la reivindicación de que el catalán sea oficial en la UE.