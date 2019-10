Así quedaría el reparto de escaños por CC AA, según el CIS Los 350 escaños están en juego el próximo 10 de noviembre AGENCIAS Martes, 29 octubre 2019, 15:51

Andalucía

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre da una amplia victoria al PSOE en Andalucía, donde obtendría entre 27 y 30 escaños en el Congreso de los Diputados -entre tres y seis más que en abril-, por delante del PP, que se quedaría con entre nueve y once diputados (ahora tiene once); Ciudadanos (Cs), que lograría entre 8 y 9 -perdería entre dos y tres-; Unidas Podemos, que obtendría entre 7 y 9 -logró 9 en abril-; y Vox, que alcanzaría entre 5 y 6 escaños (ahora tiene seis). Más País no lograría representación.

Asturias

El PSOE obtendría entre tres y cuatro de los siete escaños en disputa en las elecciones generales del 10 de noviembre en Asturias mientras que la coalición PP-Foro lograría uno o dos y Ciudadanos y Unidas Podemos obtendrían uno mientras que Vox perdería el logrado en abril. De esta forma, el PSOE podría obtener un diputado más en el Congreso que en las generales de abril mientras que la coalición PP-Foro ganaría uno y Unidas Podemos y Ciudadanos repetirían resultado a la vez Vox se quedaría sin representación en la Cámara Baja por el Principado.

Baleares

La macroencuesta vuelve a dar la victoria al PSOE en Baleares con cuatro escaños, uno más que los que obtuvo en abril. El CIS vuelve a otorgar un escaño al PP, que en las pasadas elecciones acabó como cuarta fuerza más votada, consiguiendo, precisamente, un escaño. A Cs, sin embargo, le otorga dos, uno más que en las pasadas elecciones. Unidas Podemos obtendría entre uno y dos escaños -en las anteriores consiguió dos-. El CIS estima que Vox saque entre cero y un escaño. En las pasados comicios obtuvo un diputado.

Canarias

La macroencuesta electoral da la victoria al PSOE en Canarias con seis escaños, por encima de los cinco conseguidos en abril. En segunda posición figura el PP con tres diputados, repitiendo los resultados de las últimas elecciones generales, por delante Ciudadanos (Cs), que conseguiría los mismos escaños que en abril (2). Mientras, Unidas Podemos perdería un diputado, pasando de los tres de los últimos comicios a dos. Asimismo, la coalición CC-NC tendría entre uno y dos diputados. En las últimas elecciones generales, las dos formaciones nacionalistas se presentaron por separado, consiguiendo CC dos escaños y NC quedándose fuera del Congreso. Por último Vox se queda con entre cero y un escaño; mientras que Más País no conseguiría ningún escaño.

Cantabria

El CIS estima que el PSOE volvería a ganar las elecciones generales en Cantabria y revalidaría sus dos diputados, mientras que el PP ganaría uno y alcanzaría también dos parlamentarios, mientras que el quinto estaría en disputa entre Ciudadanos y el PRC, que tienen ahora uno cada uno. Según el barómetro del CIS de octubre, realizado en Cantabria con 300 entrevistas a mayores de 18 años, el PSOE sería la opción más votada con el 18 por ciento de apoyos, por delante del PP que obtendría un 12 por ciento de votos, Unidas Podemos (8 %), PRC (7 %), Ciudadanos (5 %) y Vox (3 %).

Castilla y León

El CIS prevé un resultado electoral igualado el próximo 10-N, entre el PSOE, al que otorga entre 13 y 16 diputados, y el PP, al que da entre 14 y 15; mientras que pronostica un desplome de Cs, al que augura entre 0 y 2 diputados. El barómetro preelectoral dibuja un panorama en el que tanto el PSOE como el PP mejorarían sus resultados respecto a abril, cuando consiguieron en Castilla y León 12 y 10 diputados, respectivamente, ayudados por la merma de apoyos para Ciudadanos, que pasaría de los 8 diputados que obtuvo en abril a dos, en el mejor de los escenarios, en las provincias de Salamanca y Segovia. En cambio, el barómetro sí prevé para Unidas Podemos un diputado por la provincia de Valladolid, lo que no consiguió en las anteriores elecciones generales, cuando se quedó sin representantes en esta Comunidad.

Castilla-La Mancha

El PSOE sería la fuerza más votada en Castilla-La Mancha con el 23,6% de los votos, lo que supone entre 10 y 13 escaños. Según este muestreo, el PP se quedaría lejos de los socialistas en la segunda posición con el 13,3% de los votos de los castellano-manchegos, con 7; Vox se alzaría al tercer puesto con un 6% que se traduce en entre 1 y 2 escaños; Unidas Podemos asaltaría la cuarta plaza con un 4,9%; y Cs caería hasta la quinta posición, con solo un 4,2% de los apoyos, entre 0 y 2.

Cataluña

ERC ganaría las elecciones generales del 10N en Cataluña con entre 16 y 18 escaños, mejorando sus 15 diputados de las eleciones del 28 de abril, mientras que el PSC se mantendría segundo y en tercer lugar repetirían los comuns, que incrementarían de los 7 diputados actuales en el Congreso a los 8-9. JxCat empeoraría sus resultados, de los 7 escaños a 4-6, al igual que Cs, que sufriría el descenso más notable y pasaría de tener 5 escaños a 2, ambos en Barcelona, una circunscripción en la que el PP conseguiría mantener su único diputado.

La principal novedad sería la entrada de la CUP, que por primera vez se presenta a unas generales, con entre 1 o 2 diputados en Barcelona, y Vox perdería el escaño que logró en abril.

Ceuta y Melilla

El PSOE mantendrá el único escaño que se elige en Ceuta en las próximas elecciones generales y el PP, el de Melilla, según el CIS, que ofrece a ambos partidos la misma representación que obtuvieron, respectivamente, en la generales de abril. En ambos casos, la encuesta apunta un fuerte retroceso de Vox y sobre todo de Ciudadanos.

Con respecto a Ceuta, los socialistas volverían a ser la fuerza más votada aunque lograrían un 25% de apoyos, por debajo del 36,3 que lograron el 28A. El PP pasaría sin embargo a ser la segunda fuerza con el 21,7% de apoyos (21,4% en abril) y desplazaría de este puesto a Vox, que se reduce al 15% (24% el 28A). Ciudadanos se hundiría según la encuesta hasta un 1,7% de apoyos (11,9% en abril). En cuanto a Melilla, el PP mantendría el escaño en liza pero mejoraría su fuerza porque el CIS le adjudica un porcentaje de apoyos del 40% (23,9% el 28A) al reducirse al 6,7% tanto Vox (16,8%) como Ciudadanos (12,8%). El PSOE baja ligeramente al 18,3% (20,7%).

Comunidad Valenciana

El PSOE volvería ser la primera fuerza de la Comunidad Valenciana en unas elecciones generales, con entre diez y doce diputados (en abril logró diez), mientras que el PP recuperaría el segundo lugar con entre siete y ocho escaños (tuvo siete) a costa de Ciudadanos, que bajaría de seis a cuatro. Según el barómetro del CIS de octubre, como cuarta fuerza se situaría Podemos, con entre cuatro y seis diputados (logró cinco en abril), seguida de Vox, con entre dos y cuatro (tuvo tres), mientras que Compromís lograría entre uno y dos (consiguió uno, aunque el 10 de noviembre concurrirá con el partido de Íñigo Errejón).

Extremadura

El PSOE igualará o mejorará los resultados del pasado abril al obtener entre 6 y 7 diputados, mientras que el PP podría recuperar uno y llegar a 3, Ciudadanos perdería su representante por Cáceres y Vox su único diputado en la región. En concreto, el barómetro preelectoral concede a los populares entre 2 y 3 diputados, mientras que Ciudadanos sólo mantendría el logrado el pasado abril por Badajoz y perdería el de Cáceres, y Vox se quedaría sin el que obtuvo en Badajoz.

Galicia

El Partido Socialista en Galicia obtendría la victoria, con entre 10 y 11 escaños (ahora tiene 10), mientras que el PP mantendría los nueve logrados el pasado 28 de abril. La formación líderada por Albert Rivera solo alcanzaría un escaño, el que ocupó su cabeza de lista por Pontevedra, Beatriz Pino, en la última legislatura fallida. Por su parte, En Común-Unidas Podemos podría alcanzar un total de tres representantes. La coalición gallega de Podemos y Esquerda Unida -esta vez sin Equo- no se vería afectada por la irrupción de Más País, que solo presenta candidaturas en La Coruña y Pontevedra, lideradas por Carolina Bescansa y Daniel Liceras, respectivamente. Además, el BNG volvería a quedarse sin representación en la Cámara Baja pese a que otras encuestas sí les otorgan un diputado por A Coruña.

La Rioja

El PSOE y el PP se repartirían los cuatro escaños del Congreso de los Diputados, perdiendo el que obtuvo Ciudadanos en el mes de abril, que caería del lado de los 'populares', que en los anteriores comiciones obtuvo uno.

Comunidad de Madrid

El PSOE sería la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones generales al obtener entre 11 y 12 escaños mientras que el PP vuelve a ser el segundo partido con más apoyo en la región con una horquilla 8 y 9 diputados (frente a los siete de los anteriores comicios). Por su parte, Ciudadanos perdería respaldo frente a los comicios de abril (donde logró ocho escaños) y bajaría al tercer puesto con una horquilla entre 5 y 6 diputados, empatado con Unidas Podemos que se coloca como cuarta fuerza política (también entre 5 y 6 parlamentarios). Vox sigue en quinta posición con una estimación de entre 4 y 5 escaños mientras que Más País irrumpiría en Madrid con dos escaños.

Navarra

Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP) obtendría dos diputados, los mismos que en los comicios del mes de abril, mientras que EH Bildu arrebataría uno al PSN, que se quedaría con un representante, y Unidas Podemos repetiría resultado, con un escaño.

País Vasco

El PNV volvería a ganar las elecciones en el País Vasco al conseguir entre seis y siete escaños y el PSE-EE obtendría entre cuatro y cinco, en detrimento de Elkarrekin Podemos, que perdería uno; EH Bildu mantendría sus cuatro y el PP seguiría sin representación.

Murcia

El Partido Popular y el PSOE obtendrían tres diputados por Murcia cada uno en las elecciones del 10 de noviembre, según el barómetro de octubre, que resta un escaño a Ciudadanos respecto a la representación actual en el Congreso. Así, el PSOE mantendría sus actuales tres diputados y el PP sumaría uno, en tanto que Vox sería la tercera fuerza política con dos diputados y Cs pasaría a tener un único representante, al igual que Unidas Podemos.