La ejemplaridad perdida

La primera condena a Iñaki Urdangarin por sus negocios en 'Nóos' no la dictaron los tribunales, sino la mismísima Zarzuela, cuando, en diciembre de 2011, el entonces jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, calificó de «no ejemplar» la conducta del marido de la infanta Cristina. Después vendría todo lo demás, el procesamiento, el juicio, la condena y el ingreso en prisión del duque de Palma. «La Justicia es igual para todos», dijo Juan Carlos I en su tradicional discurso navideño. La ejemplaridad de la Corona había comenzado a quebrarse y al monarca no le importó sacrificar a su yerno para poner a salvo a la institución.

Ocho años después, es él mismo quien conoce la desagradable sensación de que su sola presencia resulta incómoda para su propia familia. Las informaciones sobre la supuesta fortuna amasada en Suiza y sus cuentas en paraísos fiscales han dilapidado su credibilidad. Meses de revelaciones continúas que han obligado al rey emérito a poner tierra de por medio para contentar a quienes pedían un castigo ejemplar.

2012 De cazador a cazado

Desde que sufriera una inoportuna caída en Botsuana durante un safari en abril de 2012 al que acudía de incógnito en plena crisis económica en España, ha sido él quien se ha sentido en el punto de mira de una batida, esta vez mediática, política y judicial. «Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir», se disculpó ante las cámaras el entonces jefe del Estado al salir del hospital. Un mea culpa que ha permanecido en la memoria colectiva como uno de los momentos en los que su imagen comenzó a resquebrajarse.

Aquel incidente sirvió también para acabar con el silencio que envolvía la vida privada del Rey y conocer su vínculo con Corinna Larsen, que acabaría convirtiéndose en su pesadilla. Las grabaciones de las conversaciones que mantuvo la empresaria alemana con el excomisario José Manuel Villarejo, descubiertas en los registros de la operación Tándem en 2017, han sido el detonante de las investigaciones que han puesto en jaque al padre de Felipe VI.

2013 En caída libre

El escándalo de la cacería y su relación con Corinna erosionaron la figura de Juan Carlos de Borbón y dejaron a la Monarquía en caída libre. En el CIS de abril de 2013, la institución apenas recibió un 3,6 sobre 10. Los españoles comenzaban a percibir que el monarca no era tan ejemplar como debiera.

Paralelamente, la salud de don Juan Carlos comenzó a resentirse y se vio obligado a pasar de nuevo por quirófano. Era su quinta intervención en apenas un año y medio, la decimotercera de toda su vida. La agenda institucional del Rey comenzó a sufrir alteraciones mientras en la calle se instalaba el debate sobre su estado de salud. Las dificultades que mostró al leer su discurso en la Pascua Militar en enero de 2014 hicieron saltar las alarma y el rumor sobre su abdicación cogió fuerza.

2014 Paso a un lado

Seis meses después, el 2 de junio de 2014, la Casa Real hacía pública su decisión de ceder el testigo a su hijo. Se acuñaba entonces la figura del rey emérito, con la que perdía protagonismo y algunas prerrogativas. El padre de Felipe VI perdía la inviolabilidad de la que había gozado durante sus 39 años de reinado pero mantenía su aforamiento.

2019 Jubilación forzosa

Tras cinco años de relativa calma y parapetado en su frágil salud, Juan Carlos I anunciaba en junio de 2019 su jubilación para poder descansar y llevar una vida lo más sosegada posible. Pero nada más lejos de la realidad. Las sombras de sospecha sobre sus negocios opacos habían puesto a la Fiscalía suiza y a la Audiencia Nacional sobre la pista y Zarzuela intentaba de desactivar con su retiro las nubes negras que se cernían sobre la Corona.

Abierta la caja de pandora, la prensa extranjera y nacional comenzó a publicar los tejemanejes de don Juan Carlos. Desde el «regalo» de cien millones de dólares de la monarquía saudí, a la «donación» de 65 millones de euros a su examante, pasando por las retiradas masivas de dinero en efectivo en sus cuentas en Suiza que entraba sin control por Barajas. Todo a espaldas del fisco español. El cerco judicial se estrecha sobre él y Felipe VI decide cortar amarras con su padre py retirarle su asignación para proteger a la Corona de la sombra del que durante décadas fue su principal valedor.

