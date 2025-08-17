Sánchez busca recobrar la inciativa con un pacto de Estado contra la emergencia climática

Pedro Sánchez intenta recobrar la iniciativa política en plena ola de devastadora de incendios que está asolando el país por los cuatros costados con la ... propuesta de un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática. Así lo ha anunciado este domingo en su comparecencia ante los periodistas, acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaska tras su visita al Cecopi de Orense para conocer la evolución de los fuegos en Galicia, una de las comunidades que más preocupan en estos momentos junto con Extremadura y Castilla y León.

La idea del Gobierno es poner en septiembre sobre la mesa las bases de ese pacto que sirva para preparar a España ante eventos climáticos como los incendios o las danas, que deberá quedar fuera de la confrontación partidista. «Tenemos que hacer una reflexión de fondo de cómo podemos redimensionar nuestras capacidades de prevención y de respuesta ante la emergencia climática. Debemos dejar esta cuestión fuera de la lucha partidista. Todos formamos parte de un mismo Estado y todos debemos trabajar en la misma dirección», señaló el presidente.

El presidente del Gobierno anunció además la incorporación de otros 500 efectivos del Ejército de Tierra para reforzar a la Unidad Militar de Emergencias, de los que 200 poodrían recalar en las próximas horas en la comunidad para ayudar a los efectivos a petición de la Xunta, e insistió en que es necesaria una «reflexión de fondo» sobre el por qué de los fuegos.