El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez visita el Cecopi de Orense este domingo. Efe

Sánchez busca recobrar la inciativa con un pacto de Estado contra la emergencia climática

El presidente del Gobierno anuncia la activación de 500 efectivos del Ejército de Tierra para reforzar a la UME en las labores de extinción

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:20

Pedro Sánchez intenta recobrar la iniciativa política en plena ola de devastadora de incendios que está asolando el país por los cuatros costados con la ... propuesta de un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática. Así lo ha anunciado este domingo en su comparecencia ante los periodistas, acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaska tras su visita al Cecopi de Orense para conocer la evolución de los fuegos en Galicia, una de las comunidades que más preocupan en estos momentos junto con Extremadura y Castilla y León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  4. 4 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  5. 5 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  6. 6 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  7. 7 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  8. 8

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  9. 9 Todos unidos para salvar Genestoso: «Estamos muy preocupados porque el fuego sigue descontrolado»
  10. 10 El fuego obliga a evacuar los refugios de Brañagallones y Collado Jermoso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez busca recobrar la inciativa con un pacto de Estado contra la emergencia climática

Sánchez busca recobrar la inciativa con un pacto de Estado contra la emergencia climática