Sánchez recupera la 'foto de Colón' en la campaña madrileña

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 4 de abril 2021, 19:23 Comenta Compartir

Con la aprobación de los Presupuestos de 2021, en Moncloa se felicitaban por el periodo sin elecciones que se abría por delante durante los dos años siguientes. El primer respiro para la coalición tras un inicio de legislatura duro marcado por la pandemia y las tensiones en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la moción de censura fallida en Murcia cuyo efecto dominó precipitó el adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid, desbarató la estrategia a corto plazo del PSOE y ahora le obliga a competir en unos comicios que han puesto patas arriba el tablero de juego a nivel nacional. Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajó a la arena para respaldar al candidato socialista, Ángel Gabilondo, y poner los cimientos tácticos en los que se moverá Ferraz en los próximos meses con el objetivo de intentar aislar al PP, del que consideran que ya solo puede conseguir alianzas con Vox.

En un acto de precampaña y a un mes exacto de que se celebren las autonómicas, Sánchez hizo hincapié en esa cuestión y recuperó la 'foto de Colón', aquella instantánea que reunió en Madrid a los dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos en febrero de 2019 para exigir la convocatoria de elecciones tras la moción de censura que había desalojado del Gobierno a Mariano Rajoy. «¿Qué es un Gobierno de la Plaza de Colón? La receta tiene varios ingredientes: injusticia social, corrupción, demagogia y ultraderecha, todo ello espolvoreado con una capa abundante de transfuguismo», defendió.

Los socialistas acusan a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de haberse declarado en rebeldía por sus constantes reticencias a aplicar las medidas sanitarias que se debaten en los consejos interterritoriales. Ahora, van un paso más allá y alertan de que PP y Vox quieren «crear un independentismo de derechas» en la Comunidad, como afirmó Ángel Gabilondo.

A su juicio, la derecha madrileña «solo sabe gobernar a golpe de imposición, expulsando a sus socios, sin lograr ningún tipo de acuerdo ni consenso». «Si hay elecciones en Madrid es porque de una vez por todas, sin ambages y sin ningún tipo de rubor, la derecha madrileña ha decidido echarse en brazos de la ultraderecha», añadió Sánchez.

La lectura que realizan en el PSOE de esta situación es que el líder del populares, Pablo Casado, se encuentra inmerso en una disyuntiva tras ligar su futuro al de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Perder Madrid o perder el centro, esa es la cuestión, creen en Ferraz. Tras la moción de censura de Vox en el Congreso, que el PP no respaldó, Casado puso en marcha una estrategia de moderación basada en llegar a acuerdos puntuales con el Gobierno y a recuperar a un electorado que permitió a Ciudadanos obtener 57 diputados en las generales del 28 de abril de 2019, aunque para ello hubiera que absorber al partido que preside Inés Arrimadas.

Lo primero saltó por los aires cuando fracasaron las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo segundo, se ha visto acelerado con un trasvase de cargos de Ciudadanos al PP que, a su vez, le aleja de futuros pactos con la formación naranja y aumenta la dependencia con el partido de Santiago Abascal.

Gobierno de «ultraderecha»

El propio Ángel Gabilondo echó este domingo más leña al fuego insinuando que Díaz Ayuso iba a convertir a Madrid en «la primera región de Europa en ser gobernada por la ultraderecha», al dar por hecho de que, en caso de ganar el 4-M, pactará con Vox. Pero en realidad esto ya ha ocurrido en otros países como Austria o Hungría.

El candidato socialista pidió también a la presidenta de la Comunidad que deje de «fantasear» con lo que hará o no el PSOE si llega a gobernar. «Nosotros no vamos a gobernar con extremos, no vamos a tocar los impuestos y los madrileños no pagarán ni un euro más y reforzaremos la educación pública y no la usaremos como arma arrojadiza como hace Ayuso», defendió.