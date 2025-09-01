El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento de su entrevista en TVE RTVE

Sánchez rechaza convocar elecciones si el Congreso le tumba los Presupuestos

El presidente del Gobierno descarta también dimitir en caso de que los casos que afectan a su entorno político o familiar acaben en condena y alega que en España «hay jueces haciendo política»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:41

Pedro Sánchez no tiene la más mínima intención de adelantar elecciones. Ni siquiera en caso de que el Congreso acabe tumbando el proyecto de Presupuestos ... que, esta vez sí, después de dos años de legislatura, se ha comprometido a llevar a la Cámara baja. Lo había insinuado ya pero nunca había llegado a ser tan explícito como este lunes. La vara de medir que en su día pretendió aplicar a Mariano Rajoy, ya no le vale. «Vamos a pelear para aprobarlo y si no -dijo- seguiremos con los de 2023».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

