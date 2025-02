Casi siete millones para exhumar a las víctimas del franquismo

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 5 de noviembre 2020, 20:15 Comenta Compartir

El Gobierno no parará «hasta ver una nueva Ley de Memoria Democrática en el BOE» que perfeccione y avance la que en 2007 aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo reconoció la semana pasada la vicepresidenta Carmen Calvo y ayer lo reiteró el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. «La democracia no puede permitirse el lujo de no afrontar las deudas que tenemos con nuestro pasado», aseguró durante su intervención en el Congreso para explicar las partidas de su organismo para 2021.

Según avanzó Martínez, el Ejecutivo destinará 11,3 millones de euros a impulsar las políticas de Memoria Democrática, entre las que destaca un plan de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura junto a la creación de un banco nacional de ADN o una página web del Valle de los Caídos. Una cantidad «histórica» –dobla lo consignado en las legislaturas de Zapatero– que demuestra, en su opinión, la importancia que el Gobierno de coalición da a la recuperación de la memoria. «Este país –reconoció el secretario– llega tarde».

La intención del Ejecutivo es poder exhumar de las fosas comunes los cuerpos que sean reclamados por sus familiares, siempre que sea «técnicamente posible». Para ello se destinarán unos siete millones de euros, más de la mitad del presupuesto para el próximo año. De momento, y hasta la aprobación de las próximas cuentas y de la nueva ley de memoria, el Estado ya ha puesto en marcha un plan de choque dotado con 1,5 millones para exhumaciones.

Martínez explicó que, si bien los cálculos de organismos internacionales apuntan a que en España todavía hay 114.226 los cadáveres que permanecen en fosas, no todos serán recuperables. El Ejecutivo estima que sólo se podrán recobrar restos de entre 20.000 y 25.000 personas.