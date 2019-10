Dos soldados españoles, heridos en un accidente en Líbano Vehículos blindados Lince de los cascos azules español en Líbano. / EFE Ambos, con daños de diversa consideración aunque su vida no corre peligro, fueron trasladados al hospital Sant George de Beirut R. C. Madrid Viernes, 4 octubre 2019, 23:38

Dos militares españoles resultaron heridos este viernes después de que el vehículo blindado Lince en el que viajaban sufriera un accidente a primera hora de la tarde (16:15 en España), según informó el Ministerio de Defensa. El siniestro se produjo cuando circulaban en misión de vigilancia por la carretera que une las localidades libanesas de Abasiva y Al Wazzani, cerca de la posición española denominada 4.28.

Los dos militares, con heridas de diversa consideración, son los soldados S. C. P., y M. C. C.. Ambos fueron trasladados al hospital Sant George de Beirut tras el accidente, su vida no corre peligro. Los soldados pertenecen al Regimiento de Infantería 'América' 66 de Cazadores de Montaña (RICZM 66) del Ejército de Tierra, con sede en Berrioplano (Navarra).

Por su parte, el conductor del vehículo del contingente español desplegado en Líbano ha resultado ileso. Poco después del siniestro se activaron los servicios sanitarios de asistencia a la misión militar y también de la Guardia Civil, que se personaron en el lugar del accidente. Se trata de un punto de una carretera paralela a la llamada 'Blue Line', por la que solo circulan vehículos de la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) y que separa la zona libanesa de la frontera israelí.

En Líbano hay desplegados de cerca de 600 militares españoles trabajando para los programas de la ONU, en concreto el destinado a mantener la estabilidad en un territorio marcado por conflictos casi sucesivos en las últimas décadas. La mayoría de esas tropas se encuentran instaladas en la llamada Base Cervantes, en la localidad de Marjayoun, muy cerca de las fronteras con Siria e Israel.