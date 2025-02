Teresa Rodríguez, a Irene Montero: «Yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio»

La bronca política tras la expulsión de Teresa Rodríguez y siete diputados autonómicos afines del grupo parlamentario Adelante Andalucía ha saltado hasta el Ministerio de Igualdad, después que Irene Montero haya justificado que esa decisión se adoptase en plena baja maternal de ... la gaditana. «Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, y la política no para mientras estamos de permiso», expuso la ministra. Unas desafortunadas palabras que tuvieron rápido eco por parte de la afectada. «Esto no me lo esperaba, pensaba que la sororidad era una línea roja», lanzó Rodríguez desde sus redes sociales.

El enfrentamiento entre Rodríguez y los responsables de Podemos está más encarnizado que nunca después de que la formación morada la haya acusado de transfuguismo por mantener el escaño pese a darse de baja como militante del partido. Pero la líder de Anticapitalistas atribuye su expulsión al grupo de los diputados no adscritos —sin asignación económica como grupo político y sin margen para la iniciativa política— a una maniobra política de Podemos e IU para repetir en Andalucía un gobierno de coalición con el PSOE de Susana Díaz para desbancar a la derecha, algo a lo que ella siempre se opuso. De hecho, la alianza con Pedro Sánchez acabó por precipitar el divorcio amistoso de la entonces líder regional de la formación morada con Pablo Iglesias.

Por eso, las palabras de Montero justificando su salida han levantado ampollas. En una entrevista en Radio Nacional, la ministra de Igualdad aludió al conflicto subrayando que «la situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las dos partes en estos meses en los que Teresa estaba fuera y es algo triste». Y a continuación, justificó el momento escogido, que ha sido criticado incluso por otras dirigentes de su formación como la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo. «Creo que ustedes saben, porque yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso», apuntó la ministra.

Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas pic.twitter.com/RS1B0Ujnhw Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 2020

La bronca se trasladó entonces a las redes sociales, donde Rodríguez se defendió señalando que ella siempre apoyó a Montero ante las «críticas del patriarcado«. »Y lo seguiré haciendo, no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas», manifestó. Y dejó claro que pensaba que la «solidaridad de género va más allá de posiciones políticas», lamentando que el argumento de Montero pueda justificar que los empresarios puedan despedir a trabajadoras de permiso de maternidad. «Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política, aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas», zanjó Montero.

Pero la bronca no terminó ahí. «No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio», escribió Rodríguez para después agregar un tuit más. «Mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco el cuerpo de recibir palos en estos días», finalizó.

Mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco el cuerpo de recibir palos en estos días. Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020