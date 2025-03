«Toca afrontar la crisis y eso no se hace bajando impuestos»

«En principio el Gobierno no ha planteado subirlos. Ahora está cuantificando los gastos, pero también los nuevos fondos»

Dolores Carcedo (Pola de Laviana, 1968) tendrá un papel fundamental en la negociación con el resto de los grupos para tratar de sacar adelante medidas que permitan al Principado superar el duro golpe que está provocando el COVID-19. La portavoz del grupo socialista en la Junta está dispuesta a estudiar todas las opciones, siendo IU y Podemos sus socios preferentes. Eso sí, avisa, el PSOE no está por la labor de bajar impuestos.

-Toca buscar acuerdos. ¿A quién mira primero el PSOE?

-Nosotros tenemos un acuerdo de investidura con IU y siempre, habiendo diferencias, nuestra base programática se acerca más a Podemos. Pero cuando iniciamos una negociación tenemos en cuenta todas las opciones. Es tiempo de acuerdos.

-IU aboga por un Gobierno de coalición similar al nacional. ¿Qué le parece esa opción?

-No es algo que le competa al grupo parlamentario. Desde la Junta buscaremos acuerdos de investidura, presupuestarios o apoyos para afrontar la reconstrucción económica y social que ahora se necesita.

-Entre el PSOE y Podemos las negociaciones en Asturias nunca son fáciles. Les reprochan que no se hayan bajado el sueldo.

-Somos fuerzas políticas distintas y con diferencias ideológicas, pero tenemos una base programática común. Los partidos adoptamos una decisión común en la Junta de renunciar al complemento de desplazamiento durante el estado de alarma y luego, cada grupo, tomó diferentes decisiones. El PSOE optó por realizar una donación al Sespa.

-Podemos cree que renunciar a ese complemento cuando no hay desplazamientos es lo mínimo.

-Por eso después cada partido adoptó otro tipo de decisiones.

-Ciudadanos, que les retiró el apoyo a los presupuestos en el último momento, mantiene ahora a nivel nacional una relación más fluida con el PSOE. ¿Cuentan con su apoyo o no se fían?

-No vamos a volver la vista atrás y vamos a entender que aquello fue un momento puntual. Nosotros mantenemos el diálogo abierto con esta formación y esperamos que cuando alguien dé la palabra, la cumpla.

-Una de las grandes diferencias de pactar con unos o con otros puede ser la política fiscal. ¿Toca subir o bajar los impuestos?

-Toca luchar contra la pandemia, proteger la salud, salvar vidas y afrontar la crisis. Y para eso no se pueden bajar los impuestos porque eso significa menos recursos y menos servicios públicos. Y ya hemos visto con la pandemia la importancia de contar con buenos servicios públicos.

-Con 150 millones menos de ingresos y 110 de gastos extra como consecuencia de la pandemia, ¿habrá que subirlos?

-El Gobierno regional está cuantificando los gastos, pero también hay que tener en cuenta el fondo no reembolsable que ha puesto en marcha el Gobierno central y las ayudas europeas. Hay que analizarlo todo en su conjunto para ver qué necesitades existen, o no. Pero, en principio, el Gobierno no ha planteado todavía ninguna subida de impuestos.

-¿Qué propone el grupo socialista para reactivar la economía?

-Lo fundamental es hacer frente a los efectos inmediatos de la crisis y apoyar a aquellos sectores más vulnerables. Estamos hablando del apoyo a los autónomos y a nuestra industria, hablamos de políticas de reactivación del turismo, de la apuesta por la ciencia y el sector agroalimentario, pero también de reforzar nuestros servicios públicos básicos. Y, en el plano más inmediato, de las inversiones en las infraestructuras que están recogidas en el presupuesto en vigor.

-La Junta ha constituido una comisión para analizar la gestión del COVID. ¿Podrían llegar a destaparse errores o irregularidades en las residencias?

-Es imposible no cometer errores en una situación tan inédita. Pero hablar de irregularidades... Asturias no tiene ninguna residencia investigada por la Fiscalía y ha prestado atención médica a todas las personas de las residencias que lo precisaron.

-¿A qué cree que obedece el interés del PP por crear una comisión específica sobre la gestión de las residencias?

-El PP pretende hacer una comisión específica más por hacer ruido que por otra cosa. Es lamentable que vea el contexto actual como una oportunidad política.

-Mucho se está hablando de la deriva de la crispación política, principalmente en el Congreso. ¿La Junta ha estado a la altura?

-En Asturias no existe la crispación que hay a nivel nacional, aunque sí hubo algún intento puntual por parte de los partidos de derecha y extrema derecha que quisieron trasladar esa estrategia a nivel autonómico y sacar rédito de la situación actual.

-La pandemia ha aparcado algunos asuntos. ¿Sigue en pie el compromiso de la oficialidad o no es ahora una prioridad?

-El compromiso viene de un programa electoral que el Gobierno planteó en la Junta y que por lo tanto sigue vigente. Otra cuestión es que en este momento la atención y los esfuerzos estén donde creemos que tienen que estar, en la lucha contra la pandemia. Pero los demás temas siguen estando en la agenda política y por lo tanto encima de la mesa.

-¿Deberán renunciar a alguno?

-La pandemia puede obligarnos a cambiar muchos enfoques, pero creo que es pronto para decir si se va a abandonar algo. Ahora que comienza la 'nueva normalidad' se irá viendo cómo se van a ir encajando el resto de los temas.

-La oposición recrimina a Barbón que no esté siendo suficientemente exigente en Madrid. Usted, que fue consejera con Javier Fernández, ¿ha notado diferencias en este sentido?

-El presidente se relaciona con el Gobierno central desde la lealtad y la responsabilidad mediante la cooperación, la colaboración y la reivindicación efectiva, igual que lo hacía el anterior Gobierno. Y así se ha planteado en Madrid una revisión de los criterios en el reparto del fondo de 16.000 millones entre comunidades y que el estado de alarma no parara nuestra industria.

-El Gobierno nacional recibe críticas constantes por su descoordinación. ¿Cómo lo ve usted?

-Todos los gobiernos, aunque sean monocolores, tienen debates internos. Creo que existe un gobierno que funciona y está demostrando que hay otra manera de actuar ante una crisis al lado de los ciudadanos y dando respuesta a sus problemas. Lo que hay es mucho ruido alrededor por intereses partidistas de la oposición.