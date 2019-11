Torra trata de alejar el fantasma del adelanto electoral en Cataluña Torra. / Efe El president apuesta por el «no» a Sánchez. «Hay que poner al Estado contra las cuerdas» | El dirigente nacionalista avala las protestas de los CDR y se autodescarta como candidato a la presidencia CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 21 noviembre 2019, 10:53

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tratado esta mañana de alejar el fantasma del adelanto electoral. Tres días después de ser juzgado por un presunto delito de desobediencia, por el que se enfrenta a una posible inhabilitación, Torra ha cerrado la puerta a convocar elecciones a corto y medio plazo, como apunta sus socios de ERC.

Las presiones para que convoque elecciones van a más. Pero Quim Torra ha mostrado su intención esta mañana de agotar la legislatura, hasta 2021. «Si de mí depende, no tengo ninguna intención de avanzar elecciones», ha afirmado en una entrevista en Rac-1. Eso sí, no ha conseguido ser del todo contundente, ya que al mismo tiempo ha reconocido que «vivimos tiempos en los que no todo depende de las decisiones del president». Esta afirmación abre la puerta a que pueda haber elecciones si es inhabilitado y también si deja de contar con el respaldo de Esquerra Republicana.

Su voluntad es acabar la legislatura, pero ha reconocido que no controla todas las variables, aunque él es quien tiene el poder de apretar el botón del adelanto. Torra viajó ayer a Waterloo a reunirse con Carles Puigdemont. Entre los asuntos que trataron, según el dirigente nacionalista, no está el eventual anticipo electoral. Sí hablaron de la situación legal de Puigdemont. En los planes de JxCat está que el expresidente de la Generalitat eluda la euroorden, consiga la inmunidad como europarlamentario y «pueda viajar por todo el mundo, incluida España», ha dicho el dirigente nacionalista. En este caso, Puigdemont podría regresar como candidato a la presidencia de la Generalitat otra vez.

Torra dice que no piensa en comicios autonómicos, pero sí ha querido dejar claro que entre sus planes no está volver a presentarse como candidato. «Siempre he dicho que no me volveré a presentar a ninguna elección. Yo tenía un encargo, a partir del punto en el que quedó el proceso de independencia avanzar para culminarlo. Es lo que intento hacer. Mientras crea que sirvo para culminar el proceso, seguiré», ha afirmado.

Sobre la investidura de Pedro Sánchez, Torra ha reiterado que a día de hoy, su voto sería «no». Ha pedido a la militancia de Esquerra que en la consulta que tiene el lunes que viene para posicionarse sobre la abstención a Sánchez voté en contra del candidato socialista a la reelección. «De los 23 diputados independentistas del Congreso, espero que hagan honor a aquello que nos hemos comprometido ante nuestros electores», ha asegurado. «Estamos en la situación de hace cuatro meses, y entonces ya votamos que no», ha dicho. El president presiona a sus socios y les pide que exijan una mesa de diálogo con contenido. Y presiona a Sánchez para que abra una negociación con el Govern, ponga una propuesta para resolver la cuestión catalana, permita la figura de un relator y permita a la parte soberanista acudir con su propuesta de un referéndum.

A su juicio, el punto de partida debería el acuerdo de la Llotja de Mar, que suscribieron los partidos independentistas catalanes, EH Bildu y los soberanistas gallegos, baleares y valencianos. «Hay que poner al Estado contra las cuerdas», ha advertido. No solo bloqueando la gobernabilidad, sino además a través de las protestas en la calle. Aunque cada son más las voces que critican los altercados que se han vivido este último mes en Cataluña, como el bloqueo de la AP-7 en la frontera con Francia, Torra ha avalado la línea radical. «Hay una parte de la sociedad que ha optado por la desobediencia civil y tiene todo el derecho, no limitaré los derechos a nadie», ha expresado. Hasta el punto, que ha señalado que él no habría dado la orden de desalojar la acampada de la plaza Universidad.

En clave independentista, ha reconocido las diferencias que hay en el seno del movimiento. Si no hay un horizonte para el 'procés' ni hay unidad estratégica, Torra cree que la culpa la tienen los partidos soberanistas que están todo el día mirándose de «reojo». «Las batallas han sido durísimas», ha asegurado. Y ha admitido que si Cataluña no es independiente en 2021, como es su objetivo de la legislatura, «no será un fracaso». Sobre si declararía de nuevo la independencia, ha dicho que quien tiene que declarar la independencia es el Parlament.