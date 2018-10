Torrent y Esquerra, con el apoyo del PSC, se plantan ante JxCat y dejan sin voto a Puigdemont El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. / Efe ERC insta a sus socios a rectificar para no colapsar el Parlament, pero JxCat se niega, asume que pierde cuatro votos y que el independentismo no llega a la mayoría absoluta CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 9 octubre 2018, 14:51

No han pasado ni cuatro días desde que Quim Torra y Pere Aragonès, presidente y vicepresidente de la Generalitat, respectivamente, se conjurararon el viernes para mantener la unidad del independentismo al menos hasta las sentencias del 1-O, y la crisis ha vuelto al secesionismo. JxCat y ERC cerraron en falso un acuerdo la semana pasada y este martes se ha comprobado que el pacto estaba cogido con alfileres.

La mesa de la Cámara catalana ha decidido, tras dos horas de reunión, no aceptar el voto delegado de los cuatro diputados neoconvergentes procesados por el juez Llarena: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. La mesa ha tumbado la fórmula de JxCat con los votos de ERC y el PSC.

El pleno que debe votar las resoluciones del debate de política general se mantiene, según fuentes parlamentarias (arranca a las 15.00 horas), por lo que o JxCat modifica su fórmula sobre cómo aplica la suspensión de Llarena (en principio no tiene intención de hacerlo) o el independentismo corre el riesgo de perder votaciones, porque los cuatro diputados neoconvergentes no podrán votar. De 66 escaños que obtuvieron JxCat en el 21-D, esta tarde tendrán 61 diputados.

Advertencias de los letrados

Los letrados de la Cámara emitieron el lunes un informe, solicitado por Torrent, que concluía que la fórmula pactada en un primer momento por JxCat y ERC el jueves pasado para que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull puedan mantener su voto y participar en los plenos «no se adecúa al contenido» de la resolución aprobada en el pleno del 2 de octubre. Los letrados advertían además que las votaciones en las que participen estos cuatro diputados de JxCat «son susceptibles de ser invalidadas». Y avisaban de eventuales responsabilidades penales por incumplir la orden de suspensión dictada por Llarena.

Este martes, ERC ya ha anunciado que se planta y que no apoya la fórmula de JxCat. «Los letrados dejan claro que la vía de JxCat no se adecúa a la resolución del Pleno, pone en riesgo la validez de las votaciones. Hay que adaptarse al acuerdo, no podemos situar el Parlamento en una situación de colapso», han apuntado fuentes republicanas. «No nos podemos permitir renunciar a las mayorías ni a la efectividad de las votaciones. Incumplir el acuerdo del 2 de octubre sitúa el Parlamento en la parálisis y la alteración del mandato del 21D», ha añadido.

Esquerra pide a sus socios que usen la misma fórmula que han empleado Oriol Junqueras y Raül Romeva, que por escrito han asignado a los diputados que asumen sus funciones parlamentarias mientras dure la suspensión provisional decretada por el juez. Pero JxCat se niega porque implica acatar la orden judicial.

Los cuatro diputados de JxCat han replicado con una carta en la que no rectifican, reivindican su derecho a delegar el voto y asumen que no votarán. «Esta delegación solo puede ser rechazada desde una argumentación supeditada a las posibles medidas coercitivas a un órgano ajeno al poder legislativo», según señalan en la misiva.