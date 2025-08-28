La ultra Orriols 'ficha' para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán

El polémico humorista Toni Albà protagonizará los actos de la Diada del 11-S, organizados por el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), gobernado por Aliança Catalana. ... La formación de la extrema derecha independentista, que sitúa Ripoll como la «cuna» de Cataluña, trata de desmarcarse del resto del secesionismo, que concentrará la mayoría de los actos en Barcelona. Albà es un cómico catalán que se hizo popular por sus imitaciones del rey emérito Juan Carlos I en TV3.

Ahora, está en el ojo del huracán, después de que el Gobierno de Aragón le denunciara ante la Fiscalía por un presunto delito de injurias y otro de odio. El humorista se mofó de la muerte del expresidente aragonés, Javier Lambán. Albà niega que se alegrara de la muerte del exdirigente socialista. En su cuenta en las redes sociales, afirmó que «no se alegra nunca de la muerte de alguien... pero en el caso en un hijo de la gran Ñ haré una excepción».

Ahora, también niega que le haya «fichado» Sílvia Orriols para la Diada. «No he fichado por nadie. El Ayuntamiento de Ripoll me ha invitado a homenajear, como hace cada año por la Diada a Guifré el Pilós». La propia Orriols se mofa de la polémica. «Sabéis quién hará la glosa en la Diada en Ripoll?», cuestionó en las redes sociales. «Sí, Toni Albà. Os guardamos un sitio, Gobierno de Aragón», ironizó.

Cada vez son más los rostros populares del universo nacionalista catalán que hacen guiños a la extrema derecha de Aliança Catalana. El periodista Eduard Berraondo, ex de TV3 y TVE y de la órbita convergente, fue anunciado recientemente como nuevo jefe de prensa de Aliança Catalana.