Mas visita a Jordi Pujol en su 90º cumpleaños El expresidente de la Generalitat Artur Mas acude al domicilio del expresident Jordi Pujol para felicitarlo por su 90º cumpleaños. / EFE Silencio oficial de la Generalitat en la efeméride del expresidente de la Generalitat CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 9 junio 2020, 18:45

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha recibido este martes por la tarde una visita ilustre, la de su sucesor, Artur Mas, con motivo de su 90º cumpleaños. Mas ha acudido al domicilio del exdirigente nacionalista en Barcelona, donde vive desde siempre con su mujer Marta Ferrusola. «Vengo a felicitar al president. Noventa años no se cumplen cada día», ha asegurado Mas poco después de las 13 horas a su llegada al portal de los Pujol, en la zona alta de Barcelona. A la salida, ha señalado que se encuentra bien de salud.

Mas y Pujol se distanciaron políticamente después de que el exmolt honorable confesara el 25 de julio de 2014 que mantuvo oculta al fisco en un paraíso fiscal una fortuna que heredó de su padre. Mas siempre consideró a Pujol como su padre político. Fue su mentor y quien le designó como delfín, por delante de Josep Antoni Duran Lleida. Pero fue Mas quien le retiró los honores vitalicios que tienen los expresidentes en Cataluña como son el tratamiento de molt honorable, así como una pensión y el derecho a un despacho con tres colaboradores. No es fácil ver juntos a los expresidentes en un acto público. No solo porque el fundador de Convergència en 1974 haya reducido casi a cero sus apariciones públicas.

En 2018, coincidieron en un mismo acto, Quim Torra Artur Mas y Jordi Pujol. Era la presentación de un libro de Quim Forn. En diciembre de 2019 volvieron a coincidir Torra y Pujol en un acto sobre los presos en Montserrat (Barcelona). Hace tiempo que los seguidores del expresidente de la Generalitat iniciaron una campaña para reivindicar su legado. La última vez que se vio juntos a los tres expresidentes fue el pasado mes de marzo. Pujol apareció por sorpresa. Mas se distanció pero vuelve a reivindicar a su padre político, extremo que ya no hacen todos en JxCat.

Con su visita de este martes a su antecesor, Mas ha escenificado el apoyo de una parte del soberanismo hacia el expresidente. «Su legado político y de construcción nacional es absolutamente incuestionable», según afirmó el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona. El PDeCAT es la formación heredera de Convergència, que ha declarado concurso de acreedores como paso previo a su disolución. El PDeCAT nació como un intento de los nacionalistas de tratar de tapar todo el pasado de corrupción de las siglas de CDC. No solo el caso Pujol.

También el 3% y el caso Palau por el que fue condenada a pagar 6,6 millones por el expolio de la entidad cultural. Según Solsona, Pujol es el padre de la Cataluña actual y sin él el proceso independentista no estaría en el mismo punto que actualmente. Su obra por encima de sus pecados es la consigna que defienden quienes vuelven a reivindicar la figura de Pujol a pesar del escándalo que envuelve al clan familiar. «El presidente Pujol cumple hoy 90 años. Con claroscuros y contradicciones como todos los grandes», según ha apuntado Carles Campuzano, exportavoz del PDeCAT en el Congreso y ahora uno de los impulsores del Partido Nacionalista Catalán, que se presenta como sucesor de CDC al margen de JxCat. «El paso de los años le situarán donde le corresponde: el político más determinante en la reconstrucción nacional del país después de la muerte de Franco», ha señalado. Los seguidores del expresidente han lanzado una web, pujolpresident.cat, donde 1.714 personas han felicitado al exmandatario nacionalista.

Fieles seguidores

Pujol ha recibido el apoyo de sus más fieles seguidores, pero en cambio desde el punto de vista institucional no ha recibido ninguna felicitación ni de Quim Torra, muy activo en Twitter, ni del Govern, que este martes por la mañana ha celebrado su reunión semanal. El silencio oficial y el de el propio expresidente, que no se prodiga por los medios, ya dan una buena muestra de lo controvertida que se ha convertido su figura y lo incómoda que es incluso para los independentistas. «Pujol es lo peor que le ha pasado a Cataluña», afirmó en una ocasión Gabriel Rufián, de Esquerra. El independentismo está dividido, no solo en la estrategia a seguir en el 'procés', sino también en lo que se refiere al legado de Pujol. Hay quien lo ve como «referente político» y otros como un saqueador corrupto.