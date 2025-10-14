El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EP

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

«La única pinza que existe es la que hace el PP con el PSOE», afirma la portavoz del partido de Abascal en el Congreso, Pepa Millán

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos de la derecha continúan subiendo de todo. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ... exigido al PP que deje de «colaborar con el enemigo». «Nosotros tenemos claro quién es el enemigo y también tenemos claro quién colabora con el enemigo», ha asegurado este martes Millán en la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  7. 7 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  8. 8 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  9. 9

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  10. 10

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»