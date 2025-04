Dos detenidos y 14 heridos tras los incidentes en Vallecas por un mitin de Vox

Vox había elegido este miércoles el corazón del barrio madrileño de Vallecas para presentar la candidatura de Rocío Monasterio a la Comunidad de Madrid y acabó celebrándose en medio de una fuerte tensión y con cargas policiales. Todo después de que varios grupos y colectivos antifascistas se concentraran una hora antes en el lugar elegido por los organizadores, la plaza de la Constitución -conocida popularmente como 'Plaza Roja'- para increpar a los seguidores de la formación y a los dirigentes que participaron en el mitin, el líder del partido, Santiago Abascal, y su candidata a la Comunidad, Rocío Monasterio, entre otros.

Las cargas policiales comenzaron cuando los manifestantes empezaron a arrojar objetos contra los simpatizantes de Vox tras intentar rebasar el cordón de seguridad. La intervención de los antidisturbios fue contundente y llevó a la dispersión de los congregados, que posteriormente recuperaron su posición. Al menos dos personas fueron detenidas y otras catorce resultaron heridas, entre ellas un agente de la Policía Nacional que sufrió una luxación de hombro. Entre los heridos se encuentra Ángel López, diputado de Vox por Guadalajara, y que tuvo que ser atendido en el Hospital de La Paz por una pedrada en la mano, según señaló la propia formación. Otros dos heridos también tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios.

El propio Abascal denunció que había sido golpeado por una botella en la cara cuando se aproximaba al lugar de la concentración. «Dieciocho pasos hemos tenido que dar hasta acercarnos a esos miserables. Una botella me ha golpeado en la cara. Esto es lo que ha conseguido Sánchez», señaló el líder de Vox. «Nos han intentado lapidar con piedras con la complicidad del ministro Marlaska y de Pedro Sánchez», insistió Abascal, al que también le lanzaron una piedra durante el mitin.

El presidente de Vox criticó con dureza a Pablo Iglesias. «Esto es un escrache y no lo que te pasa a tí, esto es violencia y no lo que tú padeces», aseguró en referencia al altercado que el líder morado tuvo hace unos días en Coslada. «Eres un cobarde que te escondes en tu ratonera y ya no eres capaz de caminar por este barrio», incidió Abascal, que culpó al «Gobierno ilegítimo» de Sánchez de los altercados en Vallecas.

Hoy los ultras de VOX han ido a provocar violencia a Vallecas. Abro hilo 👇🏻 Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 7, 2021

El líder de Podemos no tardó en contestar, vía redes sociales, y acusó al presidente de Vox de «romper el cordón policial junto a sus matones para provocar una carga». «Vox seguirá haciendo apología del terrorismo, reivindicando el franquismo y promocionando la violencia. Y lo hará con el apoyo del PP», remachó el ex vicepresidente segundo.

El acto electoral había sido prohibido en un principio por el Ayuntamiento de Madrid, pero la Delegación del Gobierno lo autorizó al rebajarlo los organizadores a la categoría de concentración. Estos colectivos antifascistas se habían concentrado a las seis y media de la tarde, una hora antes de que diera comienzo el acto. A la llegada a la plaza del primer miembro de Vox, el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se produjeron los primeros gritos de «Aquí están los antifascistas» o «Fuera fascistas de nuestros barrios» por parte de los vecinos.

La tensión fue creciendo conforme llegaban los simpatizantes de Vox y comenzaba el acto, todo pese a que desde PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, se había llamado a los vecinos del barrio a no acudir a increpar a los de Abascal ni a caer «en ninguna provocación» para no dar «más publicidad al acto». La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, mostró su apoyo a Vox «ante los ataques intolerables sufridos en Vallecas». «Madrid es de todos. También, en un momento en el que la extrema izquierda se derrumba en los barrios que se creían suyos», escribió en su cuenta de Twitter.

Todo mi apoyo a @vox_es ante los ataques INTOLERABLES sufridos en Vallecas.



Madrid es de todos. También, en un momento en el que la extrema izquierda se derrumba en los barrios que se creían "suyos".



Madrid es Libertad. Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 7, 2021