«Me encanta España, soy mestiza y amo tanto a este país como amo a México» . Así lo afirmó ayer la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, ... Premio Princesa de Asturias de las Artes, en una rueda de prensa que ofreció en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo.

Iturbide agradeció, asimismo, a sus Majestades y a todos los españoles por «haberme otorgado este premio, que no solamente me honra a mí, sino que honra la labor de todos los fotógrafos mexicanos y latinoamericanos, que desafortunadamente no son lo suficientemente reconocidos», reflexionó la premiada. Al tiempo que aseguró que siempre llevará dentro de su corazón «la amabilidad que he recibido por parte de todos los españoles. Me encantan sus gentes, sus pueblos y sus rituales. Hasta un gitano me dio dinero para que me tomara un café. Son gente maravillosa», expresó, emocionada.

A preguntas de los medios de comunicación, Graciela iturbide reconoció que ahora es que le quedan sitios por conocer y por fotografiar. «Quiero volver a España porque hay muchas cosas hermosas aquí que quiero captar con mi cámara. Las Islas Canarias me encantaron, Lanzarote... los volcanes que son impresionantes. Volveré, eso téngalo por seguro», comentó la fotógrafa mexicana de 83 años.

«Lo analógico es un ritual»

Sobre la evolución de la fotografía en la actualidad, Iturbide destacó que «me parece que todos los avances son buenos, y todo trabajo es respetable. Así como lo es toda la evolución de la fotografía. Sin embargo, yo seguiré prefiriendo la fotografía analógica», aseguró.

Añadió que «para mí la fotografía analógica es un ritual. Siempre es bonito descubrir, al revelar mi rollo, las fotos que he hecho, y si son buenas o no», indicó la mexicana.

Por último, confesó que hay una foto que lamenta no haber podido hacer en su momento. Se trata de «una novia, ya muy mayor, que iba a casarse, y su madre aún más mayor le sostenía el vestido. Era como del neorrealismo italiano, era como ver una película. No pude hacerla», contó.