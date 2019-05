Cortina: «Es una fallo para que gente como Vox matice posturas» Los miembros del jurado del Premio Princesa de Ciencias Sociales, durante la lectura del fallo. / EFE J. L. GONZÁLEZ OVIEDO. Jueves, 30 mayo 2019, 02:53

Los miembros del jurado lo habían advertido en la jornada del martes, momentos antes de su reunión formal en Oviedo: el Premio Princesa de Ciencias Sociales iba a ir a parar a una persona o institución que trabajase en uno de los grandes retos que afronta la humanidad en el siglo XXI. Y así fue. Los flujos migratorios, que tienen en jaque a buena parte del mundo, reciben el foco con el galardón a Alejandro Portes. «Tiene unos conceptos muy abiertos, muy positivos y muy interesantes para entender la complejidad del fenómeno migratorio desde una perspectiva positiva, civilizada. Se trata de un fenómeno normal, que siempre ha existido y que debemos entender como un elemento de las sociedades nuevas, modernas. La desgracia es que hoy en día, por varias razones, hay movimientos que se están construyendo en torno al rechazo de la inmigración, al racismo y a una actitud xenófoba. Este premio demuestra que la Fundación Princesa adopta una posición sobre este tema, una postura muy positiva y civilizada», afirmó Sami Naïr, el primero de los jurados en pronunciarse tras hacerse público el fallo del jurado.

Problema mundial

La opinión era unánime entre los jurados. La historiadora Carmen Iglesias, encargada de leer el acta, destacó que el trabajo de Portes se centra en «uno de los problemas más graves que tenemos en el mundo, no solo en Europa». Iglesias recordó la necesidad de «buscar soluciones» para conseguir que «los millones de migrantes que van a venir en los próximos años encuentren las condiciones adecuadas y pueda haber una integración».

La catedrática emérita de Ética por la Universidad de Valencia Adela Cortina fue un paso más allá y señaló que el fallo «ha sido pensado sobre todo para que gente como Vox matice sus posiciones, porque es un reto para España y la UE integrar a los inmigrantes». Cortina afirmó que el rechazo a la inmigración es una de las cuestiones que están «destrozando» a la UE. «Se están dividiendo partidos y nuestra llamada es decir que Europa tiene que proteger sus deberes protegiendo a las personas que vienen de fuera necesitadas de ayuda y de integración».

Por su parte, el geógrafo y demógrafo asturiano Rafael Puyol, también integrante del jurado, destacó que «las migraciones son un fenómeno que aún no ha llegado a desarrollar sus máximas intensidades. No hay ningún país del mundo que no sea emigratorio, inmigratorio o de tránsito. Con este premio le decimos a la gente que tenga muy presente esta temática, porque va a influir mucho en el futuro de la humanidad».