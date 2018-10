Svante Pääbo, Premio Princesa de Investigación: «Nunca podremos recrear especies extintas» Svante Pääbo, Premio Princesa de Investigación, durante la rueda de prensa ofrcida este miércoles. / EFE El científico sueco cree que aún hay margen para ir más atrás en la secuenciación del ADN de antepasados del hombre, pero rechaza que se puedan crear en un laboratorio JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Miércoles, 17 octubre 2018, 11:13

«Nunca podremos recrear especies extintas». Así de firme se mostró el Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica, Svante Pääbo al ser preguntado esta mañana por la posibilidad de volver a dar vida en un laboratorio a un antepasado del hombre. El científico sueco, premiado por sus avances en el campo de la paleogenómica (recuperación y estudio del ADN de especies extintas), considera que, éticamente, es imposible que el hombre llegue a dar este paso. Además, el reto de conseguirlo plantea una serie de dificultades técnicas imposibles de resolver. «Hay una parte del genoma que es repetitiva y el ADN de los fósiles está degradado. Pero esa parte también es importante desde el punto de vista funcional. Se podría hacer un muestreo estadístico, pero habría partes que se perderían», afirmó Pääbo, que cree que aún hay margen para ir más atrás en el tiempo en la secuenciación del genoma de especies extintas. «Pensábamos que no se podría pasar de los 100.000 años y ahora estamos hablando de 700.000 e incluso de un millón de años. La tecnología y la conservación son los dos elementos fundamentales en este campo».

Durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana en Oviedo, el Premio Princesa de Investigación aclaró que parte de su trabajo depende de la casualidad. «Una de las claves de nuestro trabajo es encontrar buenos huesos, somos esclavos de la suerte», señaló Pääbo, que tiene muy buenos recuerdos de su paso por el yacimiento asturiano de El Sidrón. «Es un yacimiento asombroso, el único en el que hay un grupo social de neandertales que, probablemente, murieron a la vez. Marco de la Rasilla me llevó allí y pudimos ver muchos aspectos de los neandertales. Además, fueron días fantásticos con paisajes increíbles».

Los descubrimientos de este científico han hecho cambiar la percepción que se tenía sobre los neandertales hasta el punto de que el anterior Papa, Benedicto XVI, se entrevistó con él para discutir acerca de si estos ancestros del ser humano tenían o no alma. «Tenían interés en considerar si el neandertal había tenido relación con nosotros y si tenía alma. El nuevo Papa no está tan interesado sobre este asunto». Pääbo explicó que la recepción de sus descubrimientos era diferente en función de las tendencias religiosas. «En EE UU, en las partes más fundamentalistas de la iglesia católica, se les hacía más duro aceptar la interacción de los neandertales con los hombres. Los creacionistas decían que era una 'raza' diferente a la nuestra».

La intervención del Princesa de Investigación dio incluso para especular sobre su posible entrada en política, una idea que rechazó de forma clara. «No me gustaría tener un cargo político, sería muy desorganizado. Pero que haya personas con visión científica en la política me parece algo muy positivo. Noto que tienen una actitud diferente, son más reflexivos y me gustaría ver a más científicos en la política».

