Premios Princesa de Asturias | Los Princesa, sin Campoamor ni alfombra azul La pandemia obliga a trasladar la ceremonia de los premios del teatro al hotel de la Reconquista, adonde no acudirán varios galardonados PACHÉ MERAYO Jueves, 10 septiembre 2020, 02:41

Los Premios Princesa de Asturias, previstos para el 16 de octubre, tendrán finalmente, después de muchas dudas y de muchos planes B sobre la mesa, ceremonia de entrega presencial. Pero la que se proyecta no se parecerá en nada a las que ya ocupan la memoria colectiva. La pandemia, que no está dejando títere con cabeza, también afectará a este acontecimiento que repliega su alfombra azul a los pies del Teatro Campoamor para ir a un lugar más pequeño donde se pueda desarrollar un acto «mucho, mucho más reducido». Un lugar que, «previsiblemente», será el Hotel de la Reconquista, donde ya se están estudiando todas las posibilidades y que, definitivamente, dejaría la cita considerada la más importante del año en Asturias, en un encuentro que pudiera quedar calificado, en comparación con el pasado, de íntimo.

Pero no solo cambian aforo y el escenario. También la presencia de los premiados, que podría quedar reducida a la mitad. De los ocho galardones que se entregan se cuenta, y no con total seguridad, con cuatro recepciones. La de Carlos Sainz, para llevarse a casa el galardón de los Deportes; una representación de la comunidad sanitaria española, que recibirá el de la Concordia; la directora del Hay Festival Segovia, que podrá celebrar en vivo y en directo el de Comunicación y Humanidades, y probablemente se cuenta ya con una representación de la Alianza Mundial por la Vacunación para recoger el de Cooperación Internacional.

Es muy poco probable que la canadiense Anne Carson pueda venir a dar su discurso de agradecimiento por el Premio de las Letras o que el turco Dani Rodrik haga lo propio con el de Ciencias Sociales, dado que ninguno de los dos proceden de países con los que esté abierto el corredor aéreo. Lo mismo ocurre con John Williams, el compositor norteamericano que debería venir a recibir el premio de las Artes por él y por el fallecido Enio Morricone y que será, al final, ausencia, como Yves Meyer, Emmanuel Candès, Ingrid Daubechies y Terence Tao, premios de Investigación Científica y Técnica, todos ellos estadounidenses, menos el primero, francés, que si bien sí puede viajar a España, su gobierno no lo está recomendando. Ahora vengan o no vengan, no perderán ni la dotación económica del premio, ni la estatuilla de Miró que lo simboliza.

Cabe señalar que estas variaciones en el guión no son más que la ejecución de un plan, cuyos criterios son la responsabilidad y prudencia frente a la situación sanitaria. La Fundación ha tomado esta decisión, aplaudida por todo su equipo, que la asume como un éxito de la razón por encima de los deseos, siguiendo un plan de contingencia «orientado a minimizar el riesgo de contagio y la expansión del virus». Intenciones que obligan a evitar no solo aglomeración en el acto, sino también en la calle. Lo que quedará traducido en la ausencia del tradicional paseíllo de personalidades, y del saludo de los Reyes y sus hijas a las puertas del teatro, dado que su recorrido se realizaría desde sus habitaciones del hotel al salón donde se decida celebrar. Advierten en la Fundación que la decisión de llevar la entrega al Reconquista es aún provisional. Todo depende del desarrollo de los acontecimientos. Hoy lo único seguro es la presencia de los Reyes. Si ellos no pudieran venir no habría ceremonia.