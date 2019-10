Premios Princesa | Solana: «En España deberíamos llegar a acuerdos políticos en lo necesario» Javier Solana y Miguel Falomir se dan la mano en el Hotel Reconquista. :: fpa El presidente del Patronato del Museo del Prado y su director, Miguel Falomir, celebran la concesión del premio el año de su bicentenario JOSÉ LUIS RUIZ Viernes, 18 octubre 2019, 05:16

Vienen para recoger el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades pero no quisieron olvidarse del museo de Bellas Artes de Asturias. «De museín tiene poco, es un gran museo», respondió Miguel Falomir, interpelado sobre el 'museín'. El director del Museo del Prado elogió la actividad de la pinacoteca asturiana y a su director. «Es un museo que tiene una vinculación muy estrecha con el Prado. Tenemos 44 obras en depósito permanente en el Museo de Bellas Artes de Asturias y en pocos sitios están mejor tratadas y se exponen de forma más adecuada». Javier Solana, patrono del Museo del Prado desde el pasado mes de julio, se felicitó de la gran cooperación entre ambos museos y se fijó sobre todo en la reciente donación de Plácido Arango. «Fue una aportación doble, al Bellas Artes y al Prado. Estamos muy entrelazados ambos museos, de hecho, algunos de los patronos lo han sido de los dos y han hecho maravillas», explicó el ex político.

Ambos dieron ayer una rueda de prensa en el Hotel Reconquista con motivo del galardón que la Fundación Princesa de Asturias les entregará hoy por «la dedicación y el compromiso durante los últimos 200 años de sus trabajadores, patronos, amigos y público», por lo que reconoce «la ejemplaridad de su contribución al desarrollo humanístico de la sociedad pasada, presente y futura».

Javier Solana aseguró sentirse «enormemente honrado» por la decisión del jurado «que coincide además, con el 200 aniversario de su historia y estamos encantados de estar aquí. Es un enorme honor que este año que consideramos el bicentenario de la historia de este gran museo se nos haya concedido también el Premio Princesa de Asturias». Restó importancia a que la categoría fuera en Comunicación y Humanidades. «Nos encanta que nos den este premio, no nos importa tanto la categoría. Lo interesante para nosotros es que sea en este año en particular», reconoció.

El Museo del Prado se rige por una ley de autonomía específica y «una especie de pacto de estado» que le mantiene al margen de los vaivenes políticos y los cambios de gobierno. «Yo creo que fue una estupenda idea. Desde que se tomó esa decisión el museo ha avanzado de una manera más rápida, podría estar más presente en la vida nacional y más presente también en la vida internacional, pero ha sido buena», analizó Solana. Preguntado sobre si cree que el modelo es exportable a otras instituciones, se mostró favorable. «En todos sus matices no, porque un museo es una cosa muy particular, y el Museo del Prado que es Museo Nacional, pues más. Pero sí me parece bueno, en general, que en nuestro país seamos capaces de llegar a acuerdos políticos en aquellas cosas necesarias para el buen funcionamiento de la vida colectiva de la sociedad española». El patrono consideró que «hay un tiempo para pelear», aludiendo a las campañas electorales, y otro para hacer las cosas en coordinación y colaborar, «que debería ser la mayor parte del tiempo, a mi juicio. Nosotros lo hacemos al revés», lamentó.

El director del museo reconoció que la inestabilidad presupuestaria les afecta como institución pública que son. «En gran medida nuestros ingresos proceden de los presupuestos generales del estado, la inestabilidad nos afecta a nosotros y a prácticamente el 90% del país. Debemos confiar en que los tengamos en los próximos meses y que sean tan buenos como el anteproyecto que finalmente no fue aprobado», aseguró Falomir.

Sobre si la financiación que recibe el museo es suficiente, Javier Solana respondió con un rotundo «Sí. Luego podemos matizar todo lo que queramos». Aseguró que más del 60% de la financiación «no viene del presupuesto del estado» y calificó el logro de «heroicidad». «Es la única institución que se financia con esta fortaleza, pero eso no quiere decir que por eso se castigue al Museo del Prado a recibir menos». Cree que llegarán a un «buen acuerdo» con el gobierno que salga de las urnas «porque todo el mundo sabe que es el museo de España, y por tanto tiene que estar ayudado por todos los gobiernos. Es el más reconocido y el más querido».

Espacio para 250 cuadros

Pendientes de esos presupuestos están las obras de recuperación del Salón de Reinos. «Un espacio característico e histórico sobre el que se han escrito fantásticos libros», recordó Solana. En las múltiples ampliaciones que la pinacoteca ha sufrido en los últimos 25 años, se le ha dotado de espacios adecuados para talleres de restauración, salas de exposiciones, almacenes, biblioteca y archivo, «Pero ninguna de estas ampliaciones tenía como objetivo proveer al museo de nuevos espacios para exponer obras de arte», explicó Falomir. El Museo del Prado conserva numerosos cuadros en los almacenes que podrían ser mostrados al público, pero la falta de espacios adecuados lo impide.

Con la recuperación del Salón de Reinos esperan ganar espacio para cerca de 250 cuadros, algunos de ellos con características muy especiales. «Tenemos un edificio histórico del siglo XVII y tenemos los cuadros que fueron encargados o comprados expresamente para esos espacios. Si todo va bien, tendremos un conjunto y un ambiente absolutamente único y excepcional en España y uno de los pocos de su naturaleza en toda Europa».