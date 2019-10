Premios Princesa | «Dar visibilidad a las mujeres no es una moda, es una necesidad» Miguel Falomir, ayer, en el Hotel de la Reconquista. / MARIO ROJAS Miguel Falomir | Director del Museo del Prado «La ley de mecenazgo es un desiderátum que compartimos todos; ojalá que un día llegue» M. F. ANTUÑA OVIEDO. Jueves, 17 octubre 2019, 04:02

Habla a toda velocidad y sin vacilar Miguel Falomir (Valencia, 1966), quien en 2017 asumió la dirección del Museo del Prado y que celebra este 2019 bicentenario y un Premio Princesa de Comunicación y Humanidades que le tiene feliz y contento.

-¿Hay una obra de arte para cada momento?

-Sí, cuando me preguntan por mi obra favorita, siempre digo que depende. Si uno se levanta muy mal, las pinturas negras de Goya seguramente no animen. Yo si estoy triste pienso que nada mejor que 'La bacanal de los andrios' de Tiziano, da una alegría extraordinaria.

-Una alegría es cumplir 200 años. ¿Cómo será el tercer siglo?

-Nadie puede saberlo. Quiero pensar que el Prado seguirá estando ahí, seguirá siendo uno de los museos de vanguardia de nuestro país y del mundo. Hay una serie de fenómenos recientes que condicionan la experiencia, como es la conversión de algunos museos en destinos turísticos de masas, lo que genera problemas para mantener el nivel de disfrute. Además, estamos en las primeras fases de una extraordinaria revolución tecnológica que tiene elementos positivos, pero no sé qué nos deparará. Creo que la realidad virtual nunca podrá suplantar el aura benjaminiana de la obra original, pero, si hablamos en términos de imprenta, estamos en la fase de los incunables.

-¿No temerán morir de éxito?

-No, ningún museo se puede quejar de tener ese gran número de visitantes, pero eso plantea retos.

-¿Buscan ya soluciones?

-Sí, pero no son fáciles. El horario del museo ya es muy extenso, y cuando se habla de cómo controlar, de cómo pautar, a veces nos olvidamos de que el público es soberano, no pasa el mismo tiempo en el museo, hay quien está media hora y quien se queda seis, no es tan fácil como establecer un algoritmo. Sin olvidar que todos los museos tienen salas donde no se puede entrar y otras que están vacías.

-Otro de los retos es el Salón de Reinos.

-Es importante culminar la ampliación mediante el Salón de Reinos. El Prado ha tenido en los últimos 25 años sucesivas obras para dotarlo de infraestructuras, espacios adecuados de conservación, restauración, exposiciones temporales, pero no para no exponer, y hay 200, 250 obras de gran calidad que nos gustaría mostrar, si puede ser en el mismo espacio para donde fueron concebidas. De esta forma, podremos tener un lugar único en Europa, donde en una arquitectura del XVII estén colgados los cuadros de ese mismo siglo.

-Que es también una arquitectura del XXI.

-Sí. Es un proyecto excelente de Norman Foster y Carlos Rubio y confío en que pueda hacerse.

-¿Confía?

-Todo depende de los Presupuestos Generales del Estado, el anteproyecto que no fue aprobado contemplaba la financión del Salón de Reinos, quiero pensar que en los próximos seguirá ahí. Sí que percibo un compromiso político en ese sentido.

-¿Qué papel tiene que jugar el mecenazgo privado?

-No hay ninguna institución cultural que se financie al 100% de presupuestos públicos, es muy importante la contribución de la sociedad civil a través de corporaciones. España es un país especial, al no existir una ley de mecenazgo, las contribuciones vienen de empresas que obtienen sus retornos, mientras que en países con ese tipo de leyes llegan muchas aportaciones individuales.

-¿Debemos ir hacia un modelo más americano?

-El Prado ya es un museo que combina ambas cosas, financiación pública y privada, lo ideal sería que hubiera unos instrumentos legales que den beneficios a quienes contribuyan a las ciencias, las artes y la educación.

-Pero esto de la ley de mecenazgo es la historia de nunca acabar.

-Es un desiderátum que compartimos todos y ojalá que un día llegue, y mientras tanto lo que tenemos que hacer es trabajar sabiendo que no la tenemos.

-Porque además este país tiene mecenas.

-Este país tiene mecenas y el Museo de Bellas Artes de Asturias y el Prado son ejemplo con Plácido Arango, un hombre de una generosidad extraordinaria.

-¿Hasta qué punto son importantes las donaciones?

-El Museo del Prado no sería lo que es sin las donaciones desde 1819 hasta nuestros días. Ya la exposición inaugural estaba llena de obras maestras donadas por españoles y extranjeros que entendieron que el mejor lugar para las obras era ese.

-¿Qué pasa con las adquisiciones?

-Son complicadas, porque el mercado del arte se ha disparado y es muy dificíl competir con grandes coleccionistas privados, pero es que además las grandes obras están ya en colecciones públicas.

-Pero puestos a soñar, ¿qué le gustaría incorporar?

-El museo tiene dos talones de Aquiles bien conocidos: la pintura del Cuattrocento italiano y la pintura holandesa. Cualquier obra de Piero della Francesca, de Mantegna, de Vermeer o Rembrandt sería extrordinariamente bienvenida.

-Están muy presentes en redes sociales e internet. ¿Tiene peligros acostumbrar a la gente a ver cuadros en una pantalla?

-No sé lo qué va a pasar, pero creo que en estos momentos la visualización de obras en internet es un complemento a la experiencia de la contemplatación in situ. Además, muchas veces haber contemplado en redes sirve de acicate para acudir al museo, pero también somos conscientes de que hay mucha gente en todo el mundo que nunca podrá desplazarse hasta Madrid para ver 'Las Meninas'.

-Sigue abierta la polémica por la falta de mujeres en la exposición permanente.

-El Museo del Prado entonó el mea culpa hace unos años y reconoció que no había dado la visibilidad que debiera a las mujeres artistas con motivo exposición de Clara Peeters; entonces dijo que tomaba nota y que intentaría paliarlo. El lunes próximo inauguramos nuestra segunda exposición dedicada a artistas femeninas, Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, que es la demostración de que tampoco hay una forma única de ser mujer en el arte. Y el año que viene vamos a dar otro paso mediante a una gran exposición dedicada a la imagen de la mujer en la pintura española de finales del XIX y principos del XX.

-O sea, que están trabajando en ello.

-Dar visibilidad a las mujeres no es una moda, es una necesidad.

-El mes que viene vuelve a Asturias.

-Sí, cerramos en Gijón 'El Prado itinerante' con el retrato de Jovellanos de Goya en la Casa Natal.