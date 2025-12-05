El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aspecto de parte de la grada de José Cueto frente al Celta Fortuna. Pablo Nosti

Unos 300 aficionados del Real Avilés se desplazarán a Barakaldo

Un autobús completo y varios coches particulares acompañarán al equipo el domingo en Lasesarre

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:19

El Barakaldo-Real Avilés Industrial de este domingo 7 de diciembre (18.15 horas) en Lasesarre significará uno de los desplazamientos más importantes de la afición blanquiazul esta temporada, junto al de Zamora. No en vano, unos 300 seguidores realavilesinos tienen confirmada su presencia en tierras bilbaínas este fin de semana.

La Peña Realavilesina El Coliseo llenó pronto su autobús, el segundo que fleta este curso tras el de Zamora, y el resto de aficionados viajarán repartidos por los diferentes coches particulares. Con más de 250 entradas vendidas a través de la web del Barakaldo, el club gualdinegro ha habilitado el Sector 2 de la Tribuna Este Baja para que ningún aficionado blanquiazul se quede sin asiento en Lasesarre. Todo un detalle.

Estos números vuelven a poner encima de la mesa no solo el renacer de la afición del Real Avilés, sino también su regeneración y ampliación en los últimos años debido a la gestión de Diego Baeza y, como no puede ser de otra manera, a los buenos resultados del equipo, con dos ascensos en cinco años y en la zona alta de la tabla en Primera Federación.

