Adri Gómez cierra el puesto de pivote en el Real Avilés Tras barajar las opciones de Vidorreta, Iker Bilbao e Imanol Alonso, Miguel Linares se ha decantado por el centrocampista conquense, ex del Sestao y con experiencia en Segunda División

Santy Menor Avilés Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:32 Comenta Compartir

Adri Gómez (Cuenca, 1994) ha sido finalmente el pivote elegido por Miguel Linares para reforzar el centro del campo del Real Avilés. Tras barajar las opciones de Vidorreta, fichado por el Pontevedra, Iker Bilbao e Imanol Alonso, el director deportivo blanquiazul, como ha podido confirmar este periódico, tiene cerrada la contratación del exfutbolista del Sestao, con buenos números también hace dos temporadas con Unionistas en Primera RFEF y un pasado en Segunda División de la mano del Albacete.

Gómez fue captado por las categorías inferiores del Valencia, llegando a debutar con el Mestalla en Segunda B siendo todavía juvenil. En su primer año sénior jugó en La Roda, también en Segunda B, para ser firmado posteriormente para su filial por el Albacete. Destacó en Tercera y se ganó un sitio en el primer equipo, llegando a disputar 16 partidos en Segunda División en la temporada 2015-16.

Con el cuadro manchego descendió, volvió a ascender teniendo minutos y, tras no contar demasiado al año siguiente, inició una pequeña aventura internacional firmando por el Irtysh Pavlodar de Kazajistán. Con el cuadro kazajo llegaría a disputar la previa de la Europa League. Después jugó media temporada en el Podbeskidzie, de Segunda polaca, donde también jugó el actual futbolista blanquiazul, Julio Rodríguez, y en 2019 regresaría a España para ejercer de veterano en el Mestalla y así ayudar al club en el que se formó.

Después de cuatro temporadas en el filial ché compitiendo en Segunda B, Tercera y Segunda RFEF, hace dos cursos se incorporó a Unionistas, en Primera RFEF, siendo titular. También lo fue el pasado curso en el Setao, de donde procede, aunque sin poder evitar el descenso del cuadro vasco a Segunda RFEF.

Libre a sus 31 años, llega al Real Avilés para aportar su experiencia, sus condiciones, sobre todo defensivas, y para competir con Gete, Kevin Bautista y Yasser. Con su incorporación, todo hace indicar que el club liberará la ficha y el dorsal '6' de Edu Cortina, que debe afrontar todavía una larga recuperación después de someterse a una intervención quirúrgica en el calcáneo.

Temas

Real Avilés