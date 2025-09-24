Adri Gómez da el susto en el entrenamiento del Real Avilés El futbolista conquense abandonó el trabajo de campo en La Toba con dos aparatosos apósitos en la nariz para frenar la hemorragia tras un golpe

Adri Gómez dio el susto en el entrenamiento de esta mañana, el primero de preparación de cara al encuentro del domingo frente al Bilbao Athletic (Suárez Puerta, 12 horas). El futbolista conquense del Real Avilés abandonó el trabajo de campo en La Toba con dos aparatosos apósitos, uno por cada orificio de su nariz, tras recibir un golpe que le provocó una hemorragia.

A la espera de evolución, no parece que peligre su concurso en la próxima jornada, mientras que Yasser y Javi Cueto continúan evolucionando de sus respectivos problemas físicos. El equipo terminó la sesión con trabajo de gimnasio en el Suárez Puerta y mañana volverá al ruedo a partir de las 10.30 horas de nuevo sobre el sintético número 2 de La Toba.

Temas

Real Avilés