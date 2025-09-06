El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aficionados de todas las edades aplauden al equipo en el Anxo Carro. LOF
Lugo 0 Real Avilés 0

La afición del Real Avilés se dejó notar en Lugo

Más de 200 seguidores acompañaron al Real Avilés al viaje más cercano de la temporada para disfrutar del buen tiempo y del punto

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:14

El Real Avilés Industrial no estuvo solo en su visita al Anxo Carro para medirse al primer equipo del Lugo dos décadas después. Más de doscientos aficionados, una cifra interesante teniendo en cuenta las fechas, con gente todavía de vacaciones, y el horario, que estropeaba los planes de comida en la ciudad lucense, se dieron cita en el feudo gallego y pudieron disfrutar del buen tiempo y de un buen punto.

Ubicados todos en un mismo sector del estadio, lo que potenciaba el sonido, la riada blanquiazul, ataviada con camisetas y bufandas del equipo, no dejó de animar hasta el final, dando gracias cuando el balón de Samanes se estrelló en el poste y protestando a más no poder la decisión del colegiado cuando, tras consultar el FVS, siguió pensando que el agarrón sobre Isi Ros no era penalti. Como siempre, el murciano, ayer de nuevo suplente, volvió a ser de los más aplaudidos.

Aunque algunos viajaron en el día, la mayoría aprovecharon la cercanía del desplazamiento –algo más de dos horas en coche– para, como el equipo, desplazarse la misma mañana del encuentro. Así, aficionados realavilesinos de todas las edades inauguraron una temporada de viajes que llevará al Real Avilés por varias capitales de provincias y estadios de superior categoría, que marcan la diferencia con respecto a los últimos años en Segunda Federación. El próximo desplazamiento será a Salamanca en quince días, el fin de semana del 21-22 de septiembre.

No faltó la animación blanquiazul pese a jugar fuera. LOF
Un paseo por la ciudad antes de ir al Anxo Carro. LVA
Feito y Victoria, dos fieles seguidores del Real Avilés que no se perdieron el partido. LVA
Despedida cariñosa a los jugadores por parte de la afición. LVA

