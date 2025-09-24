El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Santamaría, durante el partido del pasado domingo ante Unionistas. LOF

Santamaría sigue en busca del gol en el Real Avilés

El delantero blanquiazul afronta su segunda mayor sequía desde que fichó por el club, con 349 minutos sin marcar en cinco partidos seguidos, cuatro del presente curso

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:08

Álvaro Santamaría, delantero del Real Avilés Industrial, acumula 349 minutos sin marcar en partido oficial con la camiseta blanquiazul. El segundo máximo goleador del ... pasado curso con doce dianas, ha conseguido hacerse con la titularidad, pero por ahora no ha sido capaz de ver portería en las cuatro primeras jornadas de liga, que se suman al partido de vuelta de la final del 'play off' de ascenso de la temporada pasada frente al Rayo Majadahonda en el Suárez Puerta.

