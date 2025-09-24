Santamaría sigue en busca del gol en el Real Avilés

Álvaro Santamaría, delantero del Real Avilés Industrial, acumula 349 minutos sin marcar en partido oficial con la camiseta blanquiazul. El segundo máximo goleador del ... pasado curso con doce dianas, ha conseguido hacerse con la titularidad, pero por ahora no ha sido capaz de ver portería en las cuatro primeras jornadas de liga, que se suman al partido de vuelta de la final del 'play off' de ascenso de la temporada pasada frente al Rayo Majadahonda en el Suárez Puerta.

La actual es la segunda peor racha anotadora de Santamaría desde que firmó por el Real Avilés en el verano de 2024. El pasado curso, marcado por las lesiones en algunas franjas de la temporada, llegó a acumular 463 minutos entre las jornadas 19 y 30, un total de siete partidos. El gijonés había marcado un doblete ante el Coruxo en O Vao en la jornada 18 y no volvería a ver portería hasta la 30, en Miramar frente al Marino, cuando anotó en el primer minuto de juego.

Acabó el curso de la mejor manera posible, firmando siete goles en los últimos nueve partidos, pero ahora, después de no conseguir marcar tampoco en ninguno de los amistosos de pretemporada, acumula cinco partidos de sequía, pese a disfrutar de ocasiones claras en este arranque de curso en Primera RFEF.

Tras jugar tan solo media hora saliendo desde el banquillo en la primera jornada, su primer intento fue en la segunda fecha liguera en el Anxo Carro frente al Lugo. El gijonés probó fortuna con un buen lanzamiento raso desde fuera del área, aunque no se pudo considerar una ocasión clara. Sí estuvo más cerca de marcar en la tercera jornada ante Osasuna Promesas, pero primero remató de volea demasiado centrado en una posición difícil, y después se topó con la pierna de un defensa en una ocasión un poco más clara en la segunda mitad.

Pero donde sin duda pudo por fin abrir la lata fue el pasado domingo en el Reina Sofía contra Unionistas. Primero remató demasiado centrado, con poco ángulo, eso sí, ante la salida de Unai Marino, si bien la pelota se coló entre las piernas del cancerbero y necesitó de la actuación de un defensor para desviar el peligro. Y después disfrutó de una de esas ocasiones que gustan a los delanteros. Santamaría se quedó solo ante Unai Marino y, en su intento de picar el balón, lo envió a escasos centímetros del poste izquierdo. Ahí la tuvo Santamaría, que por ahora no está pudiendo acompañar a sus minutos como titular y a su trabajo para el equipo, algo en lo que nunca escatima esfuerzos, con goles.

Con todo, y aunque tanto la afición como el propio Dani Vidal valoran lo que aporta en la presión, en el juego de espaldas y cuando consigue girarse y romper líneas; a los delanteros se les evalúa por los goles y el gijonés tiene apretando fuerte a Raúl Rubio y a Natalio, mientras que Javi Cueto se encuentra en la fase final de su recuperación y podría entrar en la lista de convocados de este domingo en el Suárez Puerta ante el Bilbao Athletic.

Criado en la cantera del Sporting, consiguió cumplir el sueño de debutar con el primer equipo, aunque no logró consolidarse con los 'mayores'. Fruto de ello, finalizó su etapa sub 23 con el Rayo Cantabria en Segunda RFEF, convenciendo a José Alberto para disfrutar también de unos minutos con el Racing de Santander en Segunda División.

Ya como futbolista sénior a todos los efectos y después de marcar 12 goles y disputar el 'play off' de ascenso con el filial racinguista, todo hacía indicar que Santamaría podía tener mercado en Primera RFEF. Sin embargo, en una gran gestión, el Real Avilés consiguió hacerse con sus servicios y traerle de vuelta a Asturias. Firmó un contrato de una temporada más otra opcional y la segunda se activó con el ascenso y con sus cifras, alcanzando por segundo año consecutivo las doce dianas anotadas.

Esta vez sí, Santamaría se había ganado de todas todas jugar en Primera RFEF esta temporada. Por su manera de jugar, la sensación es que podía ser una de las revelaciones del grupo, y aunque a nivel futbolístico está cumpliendo las expectativas, le falta marcar para redondear la faena. Seguro que trabaja en ello.