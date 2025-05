El jugador del Rayo Majadahonda con pasado en Asturias que vuelve a cruzarse con el Real Avilés en un 'play-off'

Alberto Santos Avilés Sábado, 24 de mayo 2025, 00:28 Comenta Compartir

Un jugador del Rayo Majadahonda ya sabe lo que es perder un 'play-off' de ascenso ante el Real Avilés Industrial. Es Cristian Ebea (Madrid, 2001), con doble nacional española y guineana, que sufrió la eliminación con el equipo avilesino en su etapa de cuatro años en el fútbol asturiano. Su trayectoria en el Principado comenzó tras la covid, cuando fichó por el Langreo. Tras firmar con los azulgrana, se fue cedido al San Martín, para volver de nuevo al Langreo, donde jugó una temporada antes de fichar por el Sporting Atlético.

En el San Martín, le tocó el sabor amargo de la derrota en el 'play-off' de ascenso de Tercera a Segunda RFEF en un partido que sacó adelante el Real Avilés con mucho sufrimiento gracias a un gol de Natalio en la prórroga. A pesar de ese momento negativo, Ebea guarda un «muy buen recuerdo de Asturias. Me sorprendió para bien, en general, la tranquilidad de la gente». Para él no será extraño enfrentarse al Real Avilés, porque «ya lo hice varias veces en Segunda RFEF con el Langreo en el derbi». Por eso también conoce el Suárez Puerta, «un muy buen estadio. La gente anima mucho. Recuerdo que nada más salir la gente ya estaba muy encima, no me imagino cómo estará ahora que sé que llevan años con ese proyecto».

Además de Natalio, Cristian Ebea también coincidió con Álvaro Santamaría en el Sporting y fue compañero de Davo. «Tiene buenos jugadores, una plantilla completa», valora. La eliminatoria por el ascenso a Primera RFEF será para él «dura, aquí en casa nos jugamos mucho porque llevamos todo el año peleando para estar arriba con el sueño de ascender y tenemos buen equipo. Sé que el Avilés lleva muy buen año. No será fácil, pero la veo igualada».

Aunque el recuerdo que tendrán los aficionados blanquiazules es ver a Ebea en el San Martín como extremo izquierdo, a lo largo de su carrera ha variado de posición, en el lateral derecho y en el extremo de la misma banda, como ha jugado casi toda esta temporada.

En cuanto a la presencia masiva de aficionados del Real Avilés en el Cerro del Espino, bromea con el hecho de que «ojalá me encuentre a algún conocido, porque estuve varias veces por Avilés», y espera que «haya un buen ambiente y sin incidentes».