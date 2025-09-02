Borja Granero y Guzmán, presentados con el Real Avilés: «Seremos un equipo competitivo» Los defensores, últimos fichajes del mercado junto a Osky, explicaron su llegada al club y sus objetivos para la presente temporada

Santy Menor Avilés Martes, 2 de septiembre 2025, 18:57

Borja Granero (Valencia, 1990) y Guzmán Ortega (Palencia, 2004) fueron presentados como nuevos jugadores del Real Avilés Industrial al día siguiente del cierre del mercado de fichajes. Fueron, junto a Osky, los últimos en llegar, y todavía no han debutado con el equipo, con más opciones de hacerlo el joven lateral este sábado en Lugo (Anxo Carro, 14.15 horas).

El central zurdo Borja Granero es un futbolista con muchísima experiencia a sus espaldas. 123 partidos en Segunda División y 71 en Primera RFEF le avalan, con pasado en clubes históricos del fútbol español como Recreativo de Huelva, Racing, Deportivo o Castellón. Ahora, a sus 35 años, tratará de aportar todo ese recorrido en el Real Avilés, un proyecto por el que apostó teniendo en cuenta que «a nivel físico y mental me encuentro bien, con hambre y ganas de seguir compitiendo».

El valenciano reconoció que «el mercado ha sido diferente para mí este verano después de la fractura en el brazo, y sobre todo me centré en recuperarme. El Real Avilés también hizo su trabajo durante el mercado, nuestros caminos se cruzaron y la verdad es que la llegada de Dani -Vidal, técnico blanquiazul- fue también importante para que acabase viniendo. Ahora, con ganas de ponerme al mismo ritmo que mis compañeros, aunque durante el verano hice los deberes, y poder ayudar al equipo sin caer en precipitaciones».

El defensor estuvo el domingo en el Suárez Puerta, donde pudo disfrutar del ambiente del estadio y también ver las virtudes y los defectos del equipo ante un 'gallito' como la Ponferradina. «Aunque es verdad que yo he sido local en estadios como Riazor o Castalia, el ambiente me sorprendió para bien. Me lo habían comentado, pero es cierto que está muy bien. Jugué aquí con el Racing hace más de diez años y se nota el crecimiento que ha tenido el club. A nivel deportivo, creo que por momentos hicimos bien las cosas y lo que nos falta es ser más competitivos y adaptarnos bien a la categoría, algo que acabaremos consiguiendo porque creo que tenemos muy buen equipo. Con balón estuvimos muy bien ante un equipo del nivel de la 'Ponfe'».

«No es un paso atrás»

Guzmán Ortega fue posiblemente el fichaje que más le costó a Miguel Linares en este mercado de verano. El Real Avilés esperó por él dos meses, pero finalmente mereció la pena. «En la Cultural no iba a tener demasiados minutos, soy joven y creo que la del Real Avilés era mi mejor opción. Fue una decisión mía y creo que estoy en el lugar adecuado para seguir creciendo y mejorando como futbolista».

El lateral derecho sub 23 tenía muchas novias y llegó a estar muy cerca del Marbella, pero se acabó decantando por el Real Avilés «por el trato cercano y la sinceridad del presidente o el entrenador, por la cercanía con mi casa, el ambiente familiar que se respira en el club, la oportunidad de competir por un puesto... Estoy muy contento de estar aquí y creo que va a ser un año muy ilusionante».

Aunque en el Reino de León se dan cita más espectadores, a Guzmán le encantó el ambiente de fútbol en el Suárez Puerta. «Se ve que la gente apoya mucho al equipo. No dejaron de animar incluso con el 0-3 y eso es muy importante para conseguir los objetivos. La gente me ha recibido muy bien y tengo muchas ganas de empezar a jugar».

