Carmen vuelve a jugar casi un año después con el Real Avilés femenino

Diez meses y cinco días después, Carmen Peñalver volvió a disputar un partido oficial con la camiseta del Real Avilés Industrial femenino. La jugadora ... avilesina de 28 años, una de las pocas que se mantiene en la plantilla desde la creación de la sección, saltó al terreno de juego en los últimos minutos del encuentro frente al filial de la Real Sociedad el pasado domingo en La Toba. Todo ello después de una pretemporada en la que pudo comprobar que sus dolores son historia. Por ahora.

«El último partido que jugué fue contra el Athletic», recuerda. Concretamente, los últimos diez minutos del encuentro disputado en Lezama el pasado curso ante el filial bilbaíno, el 16 de noviembre de 2024. Fue después de aquello cuando decidió parar. «No podía más. Tenía unos dolores insufribles en la cadera, tenía que infiltrarme y tuve que parar y descubrir lo que me estaba pasando», recuerda.

Al final, el dolor resultó ser la consecuencia de un desgaste en el cartílago de la cadera. «Nunca me han sabido muy bien decir por qué. Supongo que por el trote que llevo», sonríe la jugadora avilesina, que ya a los catorce-quince años jugaba con el equipo sénior, como otras tantas compañeras y rivales, en el Femiastur. «Choca porque suele ser más habitual en personas con ochenta años que en mí, que tengo 28, pero al final me tocó esto, está relacionado con la artrosis y bueno, después de mucho trabajo, reposo y tratamiento me animé a empezar la pretemporada a ver qué tal me encontraba».

Con la idea clara de la retirada en la cabeza, Carmen, que no fue anunciada por el club entre las jugadoras renovadas de la plantilla a la espera de sus sensaciones, empezó a dejar de sentir dolor en los entrenamientos e incluso en alguno de los amistosos en los que tuvo minutos. «La sensación fue increíble, porque ya no me acordaba de lo que era jugar sin dolor», admite.

«Tenía asumida la retirada, pero empecé a entrenar, no sentía dolor por fin y me animé a jugar al menos un año más»

Aunque por ahora lleva el '27' a la espalda y no su reconocible '7', el que viste desde su fichaje por el Real Avilés en 2021 procedente del Llanera, Carmen entró por su compañera Daniela en los minutos finales de la pasada jornada ante la Real B. Unos instantes que saboreó al máximo, aunque no tuvo tiempo de entrar demasiado en juego. Le tocó jugar como extremo derecho, aunque a lo largo de su carrera también ha jugado en la izquierda, como lateral y también, mucho, de mediocentro. Superada la lesión, eso no cambia nada. «Jugaré donde me diga el entrenador», sonríe.

Pero jugará, que a tenor de lo sucedido ya es bastante, y en principio toda esta temporada. Después, ya se verá. «A ver cómo me voy encontrando. Ya tengo 28 años, llevo toda la vida jugando y lo importante es la salud. Ya tenía asumido tener que retirarme esta temporada, así que tampoco sería ya algo inesperado».

Pero, por lo pronto, quiere seguir ayudando a un club que está viendo crecer desde sus inicios, con 86 partidos como blanquiazul a sus espaldas, solo superada por Daniela (109), Carol, hoy en el Gijón FF, y Marina (87), a quien su trabajo a turnos está dificultando mucho tener continuidad, y, del mismo modo, alimentar sus históricas cifras.

Ya totalmente dentro de la dinámica del equipo, confía en la remontada del Real Avilés tras un inicio malo de competición, con un punto de nueve en liga y eliminadas por penaltis en la primera ronda de la Copa de la Reina. «Parece que en el Avilés no sabemos empezar bien las temporadas», lamenta. «Siempre nos pasa lo mismo».

Pero, también por ello, tiene claro que «acabaremos mejorando seguro. Creo que tenemos plantilla para luchar por algo más que por la permanencia y seguro que lo demostramos». Y es que al haber tantas piezas nuevas «necesitamos tiempo».