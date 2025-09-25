El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carmen Peñalver, en un entrenamiento de esta temporada en La Toba 2. Real Avilés

Carmen vuelve a jugar casi un año después con el Real Avilés femenino

La jugadora avilesina regresó a los terrenos de juego frente a la Real Sociedad B tras superar las consecuencias de un desgaste en el cartílago de su cadera

Santy Menor

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:50

Diez meses y cinco días después, Carmen Peñalver volvió a disputar un partido oficial con la camiseta del Real Avilés Industrial femenino. La jugadora ... avilesina de 28 años, una de las pocas que se mantiene en la plantilla desde la creación de la sección, saltó al terreno de juego en los últimos minutos del encuentro frente al filial de la Real Sociedad el pasado domingo en La Toba. Todo ello después de una pretemporada en la que pudo comprobar que sus dolores son historia. Por ahora.

