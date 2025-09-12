Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «No será fácil, pero queremos brindarle los primeros tres puntos del curso a la afición» El técnico blanquiazul reconoce que «Osasuna Promesas no es un filial típico, tiene jugadores muy físicos al estilo del primer equipo»

Santy Menor Avilés Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Una derrota, un empate... y Dani Vidal quiere sumar ya su primer triunfo como entrenador del Real Avilés Industrial. La oportunidad llegará el domingo, a partir de las 12 horas en el Suárez Puerta frente a Osasuna Promesas, un filial «atípico» que suma cuatro puntos de seis con más hombres que nombres en sus filas y una 'rara avis' en el banquillo: Santi Castillejo, que cumple su octava temporada seguida en el segundo equipo osasunista.

«Nos espera un rival difícil. Un conjunto que juega a imagen y semejanza del primer equipo y que os va a sorprender porque no se comporta como un filial al uso. Tiene jugadores muy físicos, una manera muy clara de jugar desde hace muchas temporadas de la mano de Santi, al que conozco desde hace muchos años, y jugadores del nivel de Yoldi», comenta Vidal de un delantero que la temporada pasada jugó 40 partidos con el Córdoba en Segunda División.

Aun así, el técnico del Real Avilés confía en las posibilidades de su equipo. «Creo que si hacemos bien las cosas tenemos posibilidades, como contra todos los rivales, de conseguir la victoria. El otro día en Lugo dimos un paso adelante y si jugamos sin cometer errores y vamos con todo ojalá podamos brindarle a nuestra afición los primeros tres puntos de la temporada. En el primer partido me sorprendió para bien el ambiente en el estadio y se merecen una alegría».

Dani Vidal se muestra satisfecho con el nivel ascendente del equipo desde su llegada, más allá de los problemas con las lesiones. «Creo que cada día nos conocemos más, estamos dando pasos hacia adelante y para esta semana recuperaremos jugadores», comenta. En ese sentido, la enfermería no es todavía un problema para él. «Lo de Raúl Rubio fue un bocadillo en el muslo, Eze se torció el tobillo... Es verdad que no sé al ciento por ciento cómo se trabajaba aquí antes de mi llegada, pero por ahora no son solo lesiones musculares. Si algún día lo es, pues habrá que preocuparse, pero por ahora muchas han sido fortuitas». Lo que está claro es que «cuantas menos haya es mejor para el equipo y trataremos de ir mejorando».

Ampliar El fisio Nacho Villar venda el tobillo de Eze. Pablo Nosti Eze entrará en la lista de convocados y Javi Cueto es duda La enfermería del Real Avilés se vaciará algo para este fin de semana. El técnico Dani Vidal avanzó que Eze, mejor de su torcedura de tobillo, entrará en la convocatoria, mientras que Javi Cueto es duda todavía y están descartados Julio y Yasser. El centrocampista almeriense sufre «unas molestias en el pubis y queremos ir poco a poco con él porque todos sabemos cómo son las pubalgias si se acaba llegando a ellas. Hoy viernes ya estuvo corriendo por el césped y esperemos que esté disponible pronto». Raúl Rubio y Viti ya están al cien por cien.

Con todo, Vidal avanza que, «ya me iréis conociendo», pero «estamos ya a un nivel futbolístico en el que los jugadores se conocen perfectamente y hay que ir regulando los esfuerzos y controlando las molestias. Veis a muchos jugadores de la cantera en los entrenamientos y soy un entrenador al que no le gusta forzar a los futbolistas. El otro día por ejemplo Viti se levantó con unas molestias y opté por que estuviese en el banquillo», apunta.

Tras dos jornadas disputadas, el Tenerife es el único equipo que ha sumado seis puntos de seis posibles, lo que indica un año más la igualdad de la categoría. «Todavía es pronto para hacer análisis. Yo no suelo mirar la clasificación hasta la jornada diez, donde los equipos ya van tomando posiciones. Aun así, la tónica habitual de esta categoría las últimas temporadas es una igualdad máxima. La temporada pasada, a falta de seis jornadas apenas había seis o siete puntos de diferencia entre el último clasificado del 'play off' y el descenso. Es una categoría en la que de ganar o perder un partido pasas de mirar al 'play off' a pensar en no descender», sostiene.

Por último, preguntado por las opciones de titularidad de Borja Granero, al que cada vez se le ve mejor en los entrenamientos, Vidal prefiere ser cauto. «Tenemos que pensar si sería precipitado o no sacarlo de inicio. El otro día jugó unos buenos últimos minutos, con descuento incluido, y cada vez tolera más cargas en los entrenamientos. Además es un futbolista de los que dignifica el oficio, que entrena bien, sabe su rol de veterano y que es un perfil zurdo que necesitábamos. Aposté por él porque lo conocía y nos va a aportar mucho».

Temas

Real Avilés