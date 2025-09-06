Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «En el segundo tiempo tuvimos ocasiones para ganar»

Carlos Castro Lugo Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

El entrenador del Real Avilés, Dani Vidal, hizo un amplio resumen de la notable mejoría experimentada por los suyos en la segunda jornada del grupo 1 de Primera Federación: «El partido estuvo igualado. Ambos tuvimos oportunidades de gol. En el primer tiempo, nos costó más ajustar la fase ofensiva, enfrentándonos a uno de los equipos que posicionalmente más te exige en la categoría», comentó.

En ese sentido, recordó que «arriesgan desde atrás, por lo que si los fuésemos a buscar arriba, te acaban hundiendo, como sucedió en los 20 primeros minutos. Me quedo con haber lanzado varias contras peligrosas a las que faltó conectar el pase para la acción. En el segundo tiempo, tuvimos ocasiones para ganar. Sabíamos que si llegamos a esto, podíamos puntuar».

Sobre el posible penalti a Isi Ros, cuya no señalización por el colegiado indignó tanto a la expedición blanquiazul como a la afición, Vidal asume que «al final, el árbitro es quien decide. Aunque mi perspectiva es lejana, veo claro el posible penalti a Isi, lo mismo que mi experiencia al percibir la reacción inmediata de ambos equipos, pero la decisión es del árbitro. Nos tenemos que acostumbrar a trabajar con ello. La primera vez que pedí el VAR me precipité», comentó sobre las acciones polémicas solicitadas por los visitantes en el Ángel Carro.

Por último, el preparador realavilesino alabó la actuación del debutante Guzmán, sin duda ayer el mejor futbolista del Real Avilés sobre el terreno de juego. «Lo sufrí como entrenador el año pasado. Recuerdo el primer partido en el Nou Estadi frente a Víctor Narro. Es de esos jugadores que no tenías muy controlado, pero que en directo te llama la atención. Creo que nos va a dar mucho».

En lo que respecta a las primeras sensaciones del Real Avilés en lo que está siendo su debut en la categoría, «los objetivos –la permanencia– pasan por encajar pocos goles. Creo que en Lugo estuvimos cerca de meter el primer gol», agregó.

Yago Iglesias, entrenador del Lugo

Yago Iglesias, técnico del Lugo, se mostró decepcionado por el arranque de temporada de su equipo, teórico candidato al ascenso a Segunda División, que contabiliza un solo punto tras dos jornadas: «Nos vamos con la sensación de querer y no poder. Creo que debíamos llevar algo más que un punto en el casillero, pero el deporte es así», se resigna.

Iglesias recordó que «el equipo entra al partido con un ritmo altísimo, siendo superior al Avilés. En el segundo tiempo, modificamos posicionamientos. Ellos supieron marcar los tiempos del partido. Los cambios fueron debidos a molestias físicas».

Sobre el rival, «si por algo destaca el Avilés, es por la seguridad defensiva con jugadores como Babin o Kevin Bautista. El Avilés es muy bueno a balón parado: tiene buenas variantes, buenos sacadores y gente grande».

