Dani Vidal sitúa a Borja Granero como primera opción para el centro de la defensa del Real Avilés El futbolista valenciano de 35 años, que en abril fue operado de una lesión en el húmero, coincidió con el nuevo técnico blanquiazul el pasado curso en el Nàstic

La llegada de Dani Vidal al banquillo del Real Avilés ha acelerado la contratación de un nuevo central, aspiración del director deportivo, Miguel Linares, durante todo el mercado de verano. El jienense tenía en mente cerrar la posición en los próximos días y sus conversaciones con el nuevo técnico blanquiazul han situado a Borja Granero, que llevaba semanas en la agenda realavilesina, como primera opción para el centro de la zaga.

Hijo del exentrenador del Real Oviedo, José Carlos Granero, Borja (Valencia, 1990) cuenta, a sus 35 años, con una dilatada experiencia en el fútbol español. A sus espaldas figuran 123 partidos en Segunda División y desde su creación, suma también 71 en Primera RFEF, a pesar de que las lesiones le han acompañado en los últimos cursos.

Canterano del Valencia, vivió su primer año sénior en Segunda B con el Villajoyosa, sin poder evitar el descenso. Sin embargo, con más de 1.000 minutos en la categoría y tres goles en su haber, llamó la atención del Recreativo de Huelva, que le hizo debutar en Segunda División con tan solo 20 años. Todavía centrocampista –pasaría a central con el paso de los años–, jugó otras dos temporadas más en el Colombino en el fútbol profesional, aunque sin ser titular.

Quería ser importante en un equipo y dio un paso atrás para enrolarse en las filas del Racing de Santander, entonces en Segunda B. Tenía 23 años y la apuesta le salió perfecta: fue titular y además consiguió ascender a las primeras de cambio a Segunda con el exentrenador del Real Avilés, Paco Fernández, al frente del banquillo racinguista en un año para el recuerdo.

Al año siguiente, sin embargo, le tocó sufrir de nuevo la cara amarga del fútbol, y volvió a descender. En Santander se quedó hasta 2018, siempre en Segunda B sin conseguir su ansiado segundo ascenso con el club. Sin embargo, sus buenas temporadas a nivel personal le permitieron regresar a Segunda en 2018, con 28 años, en las filas del Extremadura.

En Almendralejo estuvo dos cursos, siendo titular indiscutible, aunque sufriendo el tercer descenso de su carrera, el segundo a Segunda B, en 2020. Un año en Segunda B con el Deportivo dio paso a una etapa de cuatro temporadas consecutivas jugando en Primera RFEF repartidos entre el propio Dépor, Castellón, Alcoyano y Nàstic, donde la temporada pasada coincidió unos meses con Dani Vidal, su principal valedor para que fiche por el Real Avilés próximamente.

El fichaje podría cerrarse este fin de semana

Como centrocampista de origen y aprovechando sus 189 centímetros de altura, se trata de un central zurdo con buena colocación, poderío aéreo y salida de balón. En el haber, su trayectoria, compitiendo con clubes históricos de nuestro fútbol como Deportivo, Racing, Recreativo o Castellón, por lo que sabe lidiar con la presión, mientras que en el debe están las lesiones.

En su época en Santander se rompió el cruzado y en abril fue operado por una rotura en el húmero, además de diferentes lesiones musculares que le han hecho mella en los últimos años. Sin embargo, Dani Vidal confía al ciento por ciento en sus condiciones y el fichaje podría cerrarse este mismo fin de semana. El futbolista está en conversaciones con el director deportivo, Miguel Linares.

