Dani Vidal, técnico del Real Avilés: «¿Jugar contra el último? La clasificación es anecdótica» El entrenador blanquiazul reconoce que la preparación del partido ante Unionistas está siendo especial por el cambio de técnico en el cuadro rival

Dani Vidal compareció ayer ante los medios de comunicación en la previa del choque de este domingo 21 de septiembre (Reina Sofía, 20.30 horas) frente a Unionistas de Salamanca. A pesar de la condición de colista, con cero puntos en tres jornadas, del conjunto charro, el entrenador del Real Avilés Industrial no se fía ni un ápice de su rival. «Ser último ahora es anecdótico. Hay equipos que están abajo que estarán peleando en la zona alta y viceversa. Todavía es muy pronto. Unionistas es un equipo con buenos futbolistas que conozco de estos últimos años en Primera RFEF, el Reina Sofía un estadio en el que todos los equipos lo pasan mal y van a dar mucha guerra seguro», apunta.

Además, la preparación del encuentro ha tenido un importante hándicap esta semana: el cambio de entrenador en el conjunto salmantino, Mario Simón en el lugar de Oriol Riera. «Parece que tengo una varita mágica», bromea. «Ya me tocó la temporada pasada comerme tres cambios de entrenador en los rivales». En cualquier caso, «conozco a Miguel de su etapa en el Murcia, porque yo estaba de segundo entrenador en el Nàstic, y aunque no ha tenido mucho tiempo por ahora, es un 'míster' que suele jugar con cuatro defensas, en lugar de los cinco que venía empleando Unionistas, que le gusta tener al equipo ordenado, transitar y sacar muchos centros».

En cualquier caso, Vidal tiene claro que «con el nuevo entrenador y sabiendo cómo anima la afición de Unionistas, me espero un rival que salga al terreno de juego, sobre todo en los primeros minutos, con mucha intensidad y agresividad». Sin embargo, «sabiendo de la dificultad que tiene el partido, nosotros tenemos argumentos para hacerles frente y luchar por la victoria, aunque para que ésta llegue tenemos que hacer bien las cosas y en eso estamos durante la semana».

En cuanto a las bajas, el entrenador del Real Avilés desveló que «Julio ya está a disposición del equipo», por lo que en principio viajará a Salamanca, y las dudas son Yasser y Javi Cueto, que «están evolucionando bien y habrá que ver cómo realizan el último entrenamiento de la semana».

La recuperación de Julio hace que Vidal tenga disponibles a sus cuatro centrales, por lo que cabría la posibilidad de que Adri Gómez regresase al centro del campo, su posición habitual, este fin de semana. El catalán, ni confirma ni desmiente. «Podría ser. Lo que está claro es que teniendo a todos disponibles estamos cubiertos para cualquier cosa que pueda pasar durante el partido y nos da más alternativas y más competitividad».

Lo mismo que en el lateral izquierdo, en el que Campabadal, diestro, se está imponiendo a Viti y a Osky. «Los tres son diferentes. Campa ya había jugado ahí con el Lugo y lo está haciendo muy bien. Tenemos alternativas para diferentes contextos».

