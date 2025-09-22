Dani Vidal, técnico del Real Avilés: «A partir del 2-2 no nos salieron las cosas»

Nacho Martín Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, se lamentó por las oportunidades desperdiciadas en el tramo inicial del partido y el no haber sabido aprovechar los dos goles de ventaja ante Unionistas. «La entrada al partido ha sido buena y las primeras ocasiones claras de gol las hemos tenido nosotros. Al final, sabíamos que ellos podían venir con dudas y que teníamos que ser capaces de provocar esos errores para tener situaciones de gol. Las primeras ocasiones claras no las hemos aprovechado. En la segunda parte volvimos a entrar bien y esta vez aprovechando más las ocasiones claras generadas. Sin embargo, en esta categoría, cuando bajas los niveles de atención, porque hasta ahí el equipo había competido muy bien, vuelves a tener errores que nos recuerdan a la primera jornada».

En ese sentido, «ellos crecieron y nosotros no hemos sabido volver al partido. Lo hemos intentado con los cambios, pero no han funcionado. Hasta el 0-2 hemos hecho cosas muy bien, pero después empezamos a hacer las cosas mal y al final esta categoría nos demuestra que cuando no estamos a nuestro mejor nivel el rival te puede hacer un gol», explicó el técnico tarraconense.

El preparador del cuadro avilesino también lamentó que el rival fuera más efectivo en su mejor momento en el partido que lo que lo fue su equipo cuando era superior. «Sabemos que siempre tenemos esos cinco u ocho minutos tras los goles en los que pasan cosas. Y nosotros lo hemos aprovechado para después del 0-1 hacer el 0-2. Aunque luego Unionistas ha dado esa marcha de más y nos ha entrado un nerviosismo que no debería existir porque con el 1-2 fuera de casa sigues estando por delante en el marcador. Intentamos que la gente del banquillo entrara más fresca, pero evidentemente a partir de ese 2-2 no nos han salido las cosas».

«No voy a entrar a valorar la actuación del colegiado, como tampoco lo hice en Lugo. Pienso en lo que depende de nosotros»

Dani Vidal no quiso abrir el debate sobre la polémica arbitral, especialmente centrada en la repetición del penalti que significó el definitivo 3-2. «No voy a entrar porque quizás en Lugo ya tuvimos una polémica que no cayó de nuestro lado. Como entrenador no puedo controlar el trabajo de los árbitros, pero sí el de mis jugadores y si nosotros hubiéramos hecho las cosas mejor quizás esa jugada no habría tenido repercusión en el partido», concluyó.

Mario Simón, estreno con victoria en Unionistas

Mario Simón se estrenó en el banquillo de Unionistas con victoria, remontada incluida. «No habíamos hecho méritos para encajar esos dos goles, pero esta categoría te penaliza mucho el error y el partido se nos puso muy cuesta arriba. Lo que sí es verdad es que el equipo tiene alma y cree. La afición también ayudó y empujó mucho, hace que no bajes los brazos. Es una victoria de la afición y de la plantilla porque han creído hasta el final», aseguró el técnico madrileño.El preparador del cuadro salmantino felicitó públicamente a sus jugadores por haber estado atentos para reclamar el penalti que, tras la revisión en el soporte VAR, acabó decretando el árbitro.

«Yo le he hecho mucho hincapié en eso a la plantilla. En el partido son ellos los que realmente nos tienen que ayudar, porque al final en el área pasan muchas cosas y desde nuestra posición muchas veces es difícil poder observarlas. He incidido mucho antes del partido en que ellos nos tenían que ayudar con sentido, porque al final no podemos malgastar esas dos tarjetas de reclamo que tenemos. Han sido los jugadores quienes nos han ayudado, tanto en la primera de Ramiro como en la segunda del penalti. Por eso digo que han sido los futbolistas los que han tirado de esto y eso es para estar muy orgullosos porque la plantilla está muy metida y con ganas de ganar», concluyó Mario Simón.

