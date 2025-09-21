Directo: Unionistas de Salamanca CF - Real Avilés Industrial
Con cuatro puntos de nueve posibles hasta la fecha, el Real Avilés Industrial quiere seguir dando pasos hacia adelante en lo que está siendo su estreno en una categoría tan bonita como la Primera RFEF
Samuel Osorio
Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:12
20:17
El Real Avilés se medirá por primera vez a un Unionistas de Salamanca que llega sin haber puntuado ni anotado gol, y que estrena entrenador tras el despido de Oriol Riera esta misma semana.
20:15
Alineación Unionistas
20:14
Alineación Real Avilés
20:12
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del Unionistas de Salamanca - Real Avilés Industrial, correspondiente a la cuarta jornada del grupo 1 de Primera RFEF.
