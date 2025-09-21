El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Directo: Unionistas de Salamanca CF - Real Avilés Industrial

Con cuatro puntos de nueve posibles hasta la fecha, el Real Avilés Industrial quiere seguir dando pasos hacia adelante en lo que está siendo su estreno en una categoría tan bonita como la Primera RFEF

Samuel Osorio

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:12

20:17

El Real Avilés se medirá por primera vez a un Unionistas de Salamanca que llega sin haber puntuado ni anotado gol, y que estrena entrenador tras el despido de Oriol Riera esta misma semana.

20:15

Alineación Unionistas

Directo: Unionistas de Salamanca CF - Real Avilés Industrial

Enlace copiado

20:14

Alineación Real Avilés

Directo: Unionistas de Salamanca CF - Real Avilés Industrial

Enlace copiado

20:12

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del Unionistas de Salamanca - Real Avilés Industrial, correspondiente a la cuarta jornada del grupo 1 de Primera RFEF.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  9. 9

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo: Unionistas de Salamanca CF - Real Avilés Industrial

Directo: Unionistas de Salamanca CF - Real Avilés Industrial